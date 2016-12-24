Стать самозанятым легко - вместе с КС Банк Лайт!

Чистота под роспись
В Саранске факт проведенной дезинфекции подъездов и лифтов должен подтверждаться представителем собственников
В 2020 году в Мордовии начал действовать налог на профессиональный доход – новый специальный налоговый режим для самозанятых. В КС БАНК Лайт - мобильном приложении и интернет - банке появился новый сервис – «Личный кабинет самозанятого». Для держателей карт КС Банка доступна регистрация самозанятого, просмотр и регистрация доходов, совершение платежей в бюджет, просмотр сообщений от Федеральной налоговой службы. Все услуги, выполняемые в сервисе, бесплатные.
Личный кабинет самозанятого в сервисе КС Банк Лайт доступен для держателей карт КС Банка. Выпуск и обслуживание карт – бесплатное, срок изготовления – 2 дня. Заказ карт – на сайте https://www.ks-bank.ru <https://www.ks-bank.ru/> или в любом офисе КС Банка.
КС Банк Лайт – бесплатный и удобный он-лайн банк теперь и для самозанятых!
В Саранске факт проведенной дезинфекции подъездов и лифтов должен подтверждаться представителем собственников
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