Артем Здунов вступился за жителей Саранска, мерзнущих в квартирах

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Врио Главы Мордовии Артем Здунов поручил срочно разобраться с жалобами жителей Саранска  на недостаточное теплоснабжение в многоквартирных жилых домах. Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков и мэр Саранска Петр Тултаев провели консультации с руководством теплоснабжающей компании «Т Плюс». Были предприняты оперативные меры по улучшению подачи тепла в жилые дома.

Артем Здунов подчеркнул: «В условиях сложной эпидемиологической ситуации недопустимо создавать дополнительные риски для увеличения числа простудных заболеваний. В домах должно быть тепло!»

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