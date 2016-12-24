Артем Здунов вступился за жителей Саранска, мерзнущих в квартирах

Врио Главы Мордовии Артем Здунов поручил срочно разобраться с жалобами жителей Саранска на недостаточное теплоснабжение в многоквартирных жилых домах. Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков и мэр Саранска Петр Тултаев провели консультации с руководством теплоснабжающей компании «Т Плюс». Были предприняты оперативные меры по улучшению подачи тепла в жилые дома.

Артем Здунов подчеркнул: «В условиях сложной эпидемиологической ситуации недопустимо создавать дополнительные риски для увеличения числа простудных заболеваний. В домах должно быть тепло!»