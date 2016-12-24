В Мордовии возобновил свою работу региональный волонтерский штаб помощи пожилым людям в экстренной ситуации (коронавирус). Штаб действует на базе Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и работает с понедельника по пятницу с 14:00 до 18:00.

Соорганизаторы акции в регионе — Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров.

Волонтеры Штаба помогают пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, в покупке еды и лекарств, приобретении лекарств по рецептам. Это делается в связи с вынужденной самоизоляцией пожилых людей в условиях текущей неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Штаб располагается на базе Ресурсного центра ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева». Руководитель Штаба — региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» в Республике Мордовия Замышляев Павел, заместитель руководителя Штаба — Кислова Валерия, студент 6 курса Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева».

Оставить свою заявку на оказание помощи можно на федеральной горячей линии 8 800 200-34-11 круглосуточно или позвонив на телефон регионального штаба в городе Саранске 26-17-00 в часы работы Штаба.

Волонтером акции можно стать, пройдя по ссылке «Стать волонтером» на сайте мывместе2020.рф. На данный момент волонтерами Штаба являются более 70 волонтеров разных возрастных групп. Помощь каждого может оказаться очень нужной.