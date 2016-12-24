Штрихи к портрету нового руководителя Мордовии

Врио Главы Республики Мордовия Артем Здунов входит в когорту управленцев, нередко именуемых сегодня «молодыми технократами». Получив отличное экономическое образование, в 2006 году занял должность заместителя директора по науке в Центре перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан. Спустя еще три года был признан лучшим ученым Татарстана. Победа в конкурсе позволила Артему Здунову в 2010 году перейти на руководящий пост в Министерство экономики Республики Татарстан. Причем курировал заместитель министра широчайший круг вопросов, связанных и с инвестиционной политикой, и с развитием инноваций и нанотехнологий. В 2014 году Артем Здунов возглавил Министерство экономики Республики Татарстан. С той поры республика уверенно занимает лидирующие позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Запомнилась в регионе и разработанная совместно с «Леонтьевским центром» Алексея Кудрина стратегия долгосрочного развития республики «Татарстан-2030». Проект, прозванный «Прыжком барса», предусматривал опережающее и комплексное обновление всей инфраструктуры Татарстана, рост конкурентоспособности, совершенствование производственного и человеческого потенциала. И хотя впоследствии одобренную программу пришлось дорабатывать с учетом новых реалий, вызванных введением антироссийских санкций, именно Артем Здунов вошел в историю как главный архитектор этой экономической реформы в Республике Татарстан.

Другим, возможно, еще более весомым достижением управленца стало создание в Татарстане целого кластера территорий опережающего социально-экономического развития. Причем, как говорят, Артем Здунов лично «пробивал» эту идею в федеральных инстанциях. Показательно, что практически все его предложения нашли отражение в постановлении Правительства России. Статус ТОСЭР получили Набережные Челны, Чистополь, Зеленодольск и Нижнекамск.

Понятно, что после такого успеха авторитет молодого министра серьезно окреп. Он неизменно сопровождал президента республики в зарубежных поездках, проводил переговоры и встречи. А однажды даже спас политическую репутацию Рустама Минниханова. Началась эта история с отзыва лицензий у нескольких мелких банков. Республиканская экономика по всем прогнозам должна была успешно преодолеть локальный кризис. Но когда следом «обрушились» крупнейшие в регионе финансовые учреждения - «Интехбанк» и «Татфондбанк», власти забили тревогу. Артем Здунов нес персональную ответственность за урегулирование ситуации. Молодой политик организовал антикризисный штаб при своем министерстве и обеспечил возможность бесплатной юридической консультации для населения через горячую линию. Причем он не боялся выйти к людям - для этого были даже выделены специальные площадки в министерстве экономики и Торгово-промышленной палате Республики Татарстан. Спокойно выслушивал жалобы и предлагал возможные пути решения возникающих вопросов. А когда в регион поступила финансовая помощь из федерального бюджета, добился того, чтобы любые попытки «распила» средств пресекались в зародыше. В результате бизнес получил в виде микрозаймов свыше 1 миллиарда (!) рублей.

В 2018 году решительность Артема Здунова сыграли определяющую роль при назначении его на пост премьер-министра Дагестана. Дело в том, что власть в этой южной республике прежде была зависима только от местной расстановки сил. Здесь продавались и дарились чуть ли не самые высокие должности, коррупция охватила практически все органы власти. Ситуация начала меняться лишь после того, как регион по представлению Президента России возглавил имеющий большой правоохранительный опыт Владимир Васильев. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели в Дагестане глобальную чистку рядов. За решетку угодил мэр Махачкалы, под следствием оказались и глава правительства республики, два его зама, несколько министров, руководители ряда районов. На этом фоне назначение Артема Здунова премьер-министром Дагестана наглядно показало радикальную перемену вектора внутренней политики в республике - на смену коррупционному кумовству пришло целенаправленное социально-экономическое развитие региона. И как результат - фантастический (со 100 миллиардов до 180 миллиардов рублей!) рост бюджетных доходов Дагестана, обеспеченный отнюдь не только поступлениями из федерального центра.

Итоги работы в Дагестане Владимира Васильева и Артема Здунова весьма образно охарактеризовал один из телеграм-каналов республики: «На фоне этой огромной плеяды воров, убийц, дегенератов, дорвавшихся до кабинетов, уходящая команда Васильева-Здунова надолго запомнится нам тем, что они спокойно работали, не гнались за дешевым пиаром, не создавали лишней шумихи и сильно отодвинули некоторых «местных», которые видят во сне новые участки, обнесенные высокими заборами, будки с охраной перед домами, машины, подаренные любовницам… многочисленных родственников, идущих на поклон с протянутой рукой. Здунов настолько хорошо показал себя, что новый руководитель республики не хотел его отпускать главой в другой регион, но пришлось».

И еще несколько штрихов к портрету нового руководителя Мордовии.

В 2019 году Артем Здунов задекларировал 7,8 миллиона рублей доходов, его супруга - 578 тысяч рублей.

Как утверждается, политик увлечен коллекционированием миниатюрных фигурок солдат различных стран, причем предпочтительно - в национальной форме.

О другом своем увлечении Артем Здунов и сам не раз рассказывал: «Всегда надо заниматься спортом, я никогда не жалею на это времени. Люблю командные виды спорта, играю в хоккей - с коллегами, предпринимателями, банкирами. Уровень - любительский. Но главное, наверное, не качество подготовки, а то, что мы регулярно общаемся».

О превосходной спортивной подготовке чиновника может также свидетельствовать факт спасения сенатора Лилии Гумеровой. Это произошло на специально организованных для управленцев федеральных тренингах, включающих командные состязания по гребле. На финише лодка, в которой находились Здунов и Гумерова, неожиданно перевернулась. Пока все находились в замешательстве, Артем Алексеевич долго не раздумывал и оказал пострадавшей всю необходимую помощь.





