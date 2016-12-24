Загремел на зону за вымогательство чужого долга

Чистота под роспись
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В Саранске вынесен приговор 33-летнему ранее судимому местному жителю Тихонову, признанному виновным в краже и вымогательстве.
Как было установлено в ходе следствия, в апреле этого года 53-летнему жителю города позвонил знакомый, которому он был должен деньги. Мужчины договорились о встрече у магазина, на которую вместе со звонившим пришел и его приятель. Как выяснилось, третий участник рандеву прибыл с вполне определенной целью - выбить зависший должок. Он стал требовать у мужчины 15 тысяч рублей, мотивируя все простой формулой: тот должен его другу, а значит, и ему. Банальный «наезд» сопровождался такими же стандартными «мерами убеждения» - ударами по лицу. Это принесло нужный вымогателю результат - должник согласился рассчитаться. Но наличности у него с собой не оказалось, поэтому он предложил пойти к его матери и взять деньги у нее.
Придя в дом к пожилой женщине, Тихонов устроил еще одну акцию устрашения - ударил ее сына ногой по лицу. Мать бедолаги безропотно передала визитеру 15 тысяч рублей. Но и на этом Тихонов не успокоился. Он воспользовался тем, что хозяева прошли в другую комнату, и вытащил из кошелька пенсионерки 43 тысячи рублей, после чего смылся из квартиры.
В ходе проводимых мероприятий участковый уполномоченный полиции установил личность и местонахождение обвиняемого. Мужчина был задержан. Свою вину в совершенном преступлении он не отрицал.
По приговору суда ему назначено наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Стоит отметить, что в 2014 году Тихонов уже был осужден к 8,5 года лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, но вышел досрочно.
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