«Прыгун» из Краснодарского края получил срок за повреждение автомобилей в Рузаевке

Ранее судимый 45-летний житель Краснодарского края ответил в Рузаевском суде за пьяную ночную эскападу с повреждением чужих автомобилей.

В мае этого года при патрулировании улиц в районе автовокзала в Рузаевке сотрудники регионального Управления Росгвардии заметили нетрезвого мужчину, чье поведение нельзя было назвать адекватным. При этом неподалеку был обнаружен автомобиль «ВАЗ-21102» с вмятинами на крыше и разбитым лобовым стеклом. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по Рузаевскому району. Мужчину доставили в отдел полиции, где он подтвердил свою причастность к повреждению машины.

Позже в дежурную часть поступило еще два заявления жителей Рузаевки о повреждении их автомобилей «Тойота Камри» и «Мерседес W210». При просмотре записей с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде одного из зданий, было прекрасно видно, как задержанный прыгает по крышам и капотам припаркованных машин.

Как пояснил задержанный, в Мордовию он приехал из другого региона в поисках работы. Мужчина планировал трудоустроиться на одно из предприятий Рузаевского района, но там ему отказали. Домой он возвращаться не спешил и остался в Рузаевке, распивая спиртные напитки и бродяжничая по улицам. Проходя мимо припаркованных автомобилей, он в спонтанном порыве решил на них попрыгать.

Учитывая количество выпитого, совсем не удивительно, что на крыше одного из авто он потерял равновесие. В результате прыгун упал на лобовое стекло и разбил его. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил 62 тысячи рублей.

По приговору суда ему назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.