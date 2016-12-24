В Саранске за занятие проституцией к административной ответственности привлечено 13 девиц

В Саранске в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Путана» за совершение административного правонарушения по статье «Занятие проституцией» к ответственности привлечено 13 девиц в возрасте от 19 до 40 лет.

Операция проводилась по нескольким адресам в городских банях и саунах. В результате проверки сотрудники полиции выявили 13 фактов оказания интимных услуг за денежное вознаграждение. Стоимость одного часа «тесного общения» составляла у проституток 3,5 тысячи рублей. При этом самой путане доставалось из гонорара только 1,5 тысячи рублей, большая часть оплаты «телесных услуг» уходила в пользу саун.

В отношении девиц составлены административные протоколы, материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.