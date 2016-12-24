Более 88 миллионов рублей получит Мордовия из резервного фонда Правительства страны

Эти средства помогут выполнить социальные обязательства перед жителями и направить дополнительные ресурсы на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в регионы России на поддержку стабильности бюджетных систем направлено 80 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства страны Михаил Мишустин. Средства распределят между 39 регионами, у которых из-за пандемии сократились доходы.