Более 88 миллионов рублей получит Мордовия из резервного фонда Правительства страны

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Эти средства помогут выполнить социальные обязательства перед жителями и направить дополнительные ресурсы на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в регионы России на поддержку стабильности бюджетных систем направлено 80 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства страны Михаил Мишустин. Средства распределят между 39 регионами, у которых из-за пандемии сократились доходы.

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