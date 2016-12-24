Более 88 миллионов рублей получит Мордовия из резервного фонда Правительства страны

Коронавирус и коллективы
Удаленный режим работы для сотрудников не пользуется большой популярностью у саранских работодателей
Эти средства помогут выполнить социальные обязательства перед жителями и направить дополнительные ресурсы на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.
Всего в регионы России на поддержку стабильности бюджетных систем направлено 80 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства страны Михаил Мишустин. Средства распределят между 39 регионами, у которых из-за пандемии сократились доходы.
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