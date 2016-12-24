«Агростартап» фермера Позднякова из Темниковского района

Открыть свое дело можно в любом населенном пункте. Житель села Большое Татарское Караево Темниковского района смог воплотить свою мечту в жизнь.

Начать разводить лошадей Шайхулле Позднякову удалось благодаря государственной программе «Агростартап». Получил грант в размере трех миллионов, собственные 300 тысяч вложил в строительство и закупил лошадей. К зиме ферма полностью готова. Запас на холодное время года - 20 тонн зерна и 350 рулонов сена. Так вчерашний водитель сельской администрации в короткий срок открыл свое дело.

О результатах пока говорить рано. Первое пополнение ждут к Новому году. А уже весной здесь появится целая армия жеребят. В планах фермера повысить поголовье до шестидесяти лошадей. Расширяться есть куда. И для строительства загона места хватит. «Агростартап» для сельских тружеников - это возможность расти самим и наряду с крупными предприятиями вносить вклад в развитие аграрного сектора района, где показатели в этом году поистине рекордные.