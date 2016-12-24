ОНФ запускает масштабный мониторинг реформы ОСАГО

Общероссийский народный фронт запускает охватывающий все регионы масштабный мониторинг реформы рынка услуг автострахования гражданской ответственности - ОСАГО. В этом году цель мониторинга, который Народный фронт проводит с 2015 года – определить результаты реформы ОСАГО и отношение автомобилистов к ней. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в этом году опрос будет проходить в онлайн-режиме.

Для участия в мониторинге автовладельцу надо ответить на несколько простых вопросов на портале «Народный контроль» (https://nk.onf.ru/surveys/OSAGO). Результаты исследования будут переданы во Всероссийский союз страховщиков (ВСС), а также в надзорные органы и Банк России.

Обязательное страхование автогражданской ответственности затрагивает интересы почти 40 млн автовладельцев. Реформа ОСАГО началась в 2019 г. Последние опросы страховщиков показывают, что большинство граждан удовлетворены результатами реформы и подтверждают снижение стоимости полисов ОСАГО. Исследование Народного фронта позволит подтвердить или опровергнуть эти данные и выяснить, связывают ли автомобилисты снижение стоимости полиса с проводимой либерализацией ОСАГО, знают ли они о принципах формирования справедливого тарифа, понимают ли суть коэффициента «бонус-малус», который используется для расчета тарифа.

При подготовке опроса эксперты Народного фронта учли все произошедшие изменения – начавшуюся в прошлом году масштабную реформу ОСАГО, вступившие в силу 7 мая 2019 г. базовые стандарты ВСС и общую ситуацию на рынке страхования автогражданской ответственности.