В республике от коронавируса умерла 54-летняя женщина

Новости

Как сообщает региональный оперативный штаб, в федеральной статистике заболевания коронавирусом зафиксирован новый летальный случай в Мордовии. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умерла женщина, 1966 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжёлое течение. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – сахарный диабет 2 типа, ожирение 2 ст.

За минувшие сутки в Мордовии выявлено 86 случаев коронавируса, 65 человек выписаны с выздоровлением. По данным на 21 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 202 человека на стационарном лечении;

- 1 485 человек под наблюдением дома.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Коронавирус и коллективы

Удаленный режим работы для сотрудников не пользуется большой популярностью у саранских работодателей

За рулем и с КАСКО

РИА «Новости» подготовило рейтинг по доступности покупки новых автомобилей в российских регионах

Движение без опасности

В России определены регионы с наибольшим количеством пострадавших в ДТП Мордовия оказалась на 58-м месте российского рейтинга аварийности на...
«Они же людей возят!»

Масочно-перчаточный режим в маршрутках Саранска чаще всего нарушается у коммерческих перевозчиков

Домашний арестант

Бывший руководитель Саранского медицинского колледжа Елена Орлова не признает вину в получении взяток

35 миллионов рублей

«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу