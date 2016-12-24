В республике от коронавируса умерла 54-летняя женщина

Коронавирус и коллективы
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Как сообщает региональный оперативный штаб, в федеральной статистике заболевания коронавирусом зафиксирован новый летальный случай в Мордовии. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умерла женщина, 1966 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжёлое течение. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – сахарный диабет 2 типа, ожирение 2 ст.
За минувшие сутки в Мордовии выявлено 86 случаев коронавируса, 65 человек выписаны с выздоровлением. По данным на 21 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 2 202 человека на стационарном лечении;
- 1 485 человек под наблюдением дома.
Удаленный режим работы для сотрудников не пользуется большой популярностью у саранских работодателей
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