Артем Здунов: «Главный критерий оценки работы министров над нацпроектами – создание новых рабочих мест»

20 ноября Врио Главы Республики Мордовия Артем Здунов провел рабочее совещание по реализации национальных проектов. Руководитель региона заявил, что контроль за расходованием средств, выделенных на эти цели, будет жестким, а в качестве главного приоритета реализации нацпроектов определил создание новых высокопроизводительных рабочих мест. По этому же критерию будет оцениваться работа отраслевых министров.

Совещание с участием членов Правительства состоялось в режиме видеоконференции. Руководители министерств доложили о выполнении целевых показателей национальных проектов.

Врио Главы республики подчеркнул, что в условиях распространения пандемии именно нацпроекты являются катализатором экономической активности, важным механизмом поддержки хозяйствующих субъектов, а также источником создания новых рабочих мест – с учетом не самой лучшей обстановки с занятостью населения в республике региональные министры должны взять этот вопрос на особый контроль.

«На будущее – каждый министр (даже если строятся социальные объекты) должен понимать: там всегда должны образовываться рабочие места. Вопрос с занятостью – один из самых актуальных в республике, поэтому необходимо сделать внутренний план по министерствам по созданию рабочих мест. Особый упор – на экономический блок, министерства сельского хозяйства и промышленности. Если мы что-то строим – у нас должны появляться новые рабочие места», - сказал Артем Здунов.

Кроме того, особое внимание Врио Главы Мордовии уделил объектам, по которым идет отставание по графикам строительства, и заявил о жестком контроле за своевременным выполнением всех целевых показателей. «Нацпроекты направлены на повышение уровня жизни каждого человека, - сказал руководитель Мордовии. – Нельзя забывать, что мы работаем для людей, для жителей республики. Поэтому мы будем следить за расходованием средств, выделенных на эти цели. Деньги, которые выделяет федеральный бюджет, должны работать на повышение качества жизни в регионе».

Как подчеркнул руководитель республики, график строительства объектов, возводимых в рамках реализации нацпроектов, должен сверяться еженедельно, срывов в сдаче объектов допустить нельзя.