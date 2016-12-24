20 и 21 ноября в Мордовии пройдет операция «Нетрезвый водитель»Новости
За 10 месяцев 2020 года на дорогах республики по вине нетрезвых водителей произошло 120 дорожно-транспортных происшествий, в которых 46 человек погибли и 149 получили различные травмы. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий 20 и 21 ноября на территории республики пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А в отношении водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, возбуждаются уголовные дела. Максимальная санкция за повторное нарушение – лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.
Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль в нетрезвом виде – последствия такой поездки могут быть трагическими. Кроме того, сотрудники полиции обращаются к гражданам, которые владеют информацией о фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщать все имеющиеся данные в дежурную часть ГИБДД по телефону: 24-64-09, 38-57-27 или 02.
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