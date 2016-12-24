В Управлении Росгвардии по Республике Мордовия завершилась итоговая проверка за 2020 год

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В Мордовии в подразделениях Росгвардии завершилась сдача итоговой проверки на профессиональную пригодность за 2020 год.

В течение нескольких недель, с соблюдением правил противоэпидемиологической безопасности сотрудники и военнослужащие всех подразделений территориального управления демонстрировали теоритические знания по правовой, морально-психологической и специальной подготовке. Также особое внимание было обращено на выполнение нормативов физической и огневой подготовки.

По результатам сдачи итоговой проверки личный состав подтвердил классную квалификацию и профессиональную пригодность, а ряду сотрудников и военнослужащих будут присвоены звания классных специалистов.

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