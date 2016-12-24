«Регион для меня родной»

В Доме Республики состоялось официальное представление временно исполняющего обязанности Главы Республики Мордовия Артема Здунова

19 ноября в Саранске полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров представил членам Правительства Республики Мордовия, депутатскому корпусу, руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главам муниципальных образований, представителям политических партий и общественных организаций временно исполняющего обязанности Главы Республики Мордовия Артема Здунова.

«У Артема Алексеевича серьезный опыт государственного управления, он связан с Приволжским федеральным округом, уроженец одного из успешных регионов России – Республики Татарстан; есть мордовские корни, он понимает специфику работы в многонациональных регионах и важность гармоничных этноконфессиональных отношений. Работая на руководящих должностях в Республиках Татарстан и Дагестан, зарекомендовал себя как профессионал высокого уровня, способный достигать эффективного результата», – отметил полпред.

Игорь Комаров подчеркнул, что Мордовия обладает серьезным промышленным потенциалом, современным высокопроизводительным сельским хозяйством, развитой социальной сферой. «За прошлые годы при непосредственном участии Владимира Волкова в регионе появились высокотехнологичные производства и созданы дополнительные рабочие места. Республика развивает инфраструктуру, жилищное и дорожное строительство, благоустраивает территории», - сказал полпред.

Игорь Комаров отдельно отметил самые актуальные вопросы развития региона: «Особое внимание – обеспечению эффективной работы здравоохранения, борьбе с распространением коронавируса. Мордовия в числе регионов, которые нуждаются в улучшении ситуации со свободным коечным фондом. Необходимо максимальное обеспечение лекарствами больниц и аптек, улучшение поликлиник амбулаторного звена, чтобы люди получали качественную и своевременную помощь. Нужно снизить долговую нагрузку, которая во многом препятствует поступательному развитию экономики, повысить доходы граждан и улучшить условия жизни людей. Требуется динамика и в реализации национальных проектов, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным».

Врио Главы Республики Мордовия Артем Здунов поблагодарил за теплый прием, отметил, что регион для него родной, подчеркнул, что в первую очередь по поручению Президента РФ будет решать финансовые и социальные проблемы, снижать имеющуюся долговую нагрузку на бюджет, работать над улучшением ситуации в сфере здравоохранения. Артем Здунов попросил членов Правительства Республики Мордовия оперативно реагировать на потребности жителей региона и настроиться на максимально эффективную работу.

«С учетом установок Президента РФ дальнейшее развитие республики возможно путем повышения реальных доходов жителей. А это, как мы понимаем, доступно лишь тогда, когда бизнес будет работать, налоги будут платиться. Поэтому большое внимание надо уделять налоговой политике, созданию социальной и инвестиционной инфраструктуры», - сказал врио Главы Мордовии.

Владимир Волков, руководивший республикой с 2012 года, обратился со словами благодарности ко всем, с кем работал на благо региона все эти годы. «Прежде всего, огромное спасибо я говорю в адрес Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который доверил мне возглавить Мордовию, и чью неоценимую личную поддержку все мы ощущали на протяжении многих лет, - сказал Владимир Волков. - Благодаря решениям Президента страны наша республика не раз становилась центром проведения мероприятий мирового масштаба. От всей души желаю Вам, уважаемый Артем Алексеевич, успехов в развитии вверенного Вам региона!»

По завершении мероприятия состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, временно исполняющего обязанности Главы Республики Мордовия Артема Здунова и экс-руководителя региона Владимира Волкова. Обсуждались наиболее важные перспективные направления развития Мордовии.