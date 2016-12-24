Врио Главы РМ Артем Здунов приступил к работе в Мордовии

Врио Главы РМ Артем Здунов приступил к работе в МордовииНовости
Сегодня в Саранске Полпред в ПФО Игорь Комаров представил временно исполняющего обязанности Главы РМ Артема Здунова. В своем выступлении Артем Алексеевич поблагодарил Владимира Волкова, отметив его колоссальный опыт работы, и обозначил план дальнейших действий: это продолжение борьбы с ковидом, а также повышение реальных доходов жителей.
Большое внимание планируется уделять налоговой политике, созданию социальной и инвестиционной инфраструктуры.
Случайные новости
Движение без опасности
В России определены регионы с наибольшим количеством пострадавших в ДТП Мордовия оказалась на 58-м месте российского рейтинга аварийности на...
За рулем и с КАСКО
РИА «Новости» подготовило рейтинг по доступности покупки новых автомобилей в российских регионах
Исчез со всех социальных «радаров»
Тело пропавшего 32-летнего жителя Лямбиря Дмитрия Парчайкина обнаружили в саранском пруду. За убийство задержан его знакомый Денис Кирдяпкин
Жительница Мордовии выиграла на «Поле Чудес» автомобиль
В прошлую пятницу о жительнице Мордовии Нине Астайкиной узнали по всей стране. В программе «Поле Чудес», вышедшей 6 ноября в эфире Первого...
Коронавирус и коллективы
Удаленный режим работы для сотрудников не пользуется большой популярностью у саранских работодателей
Учреждена самая массовая награда в истории республики
Памятная медаль «Участнику достижения рекордных результатов в сельскохозяйственном производстве РМ в 2020 году» будет вручаться всем...
«Наши сотрудники в рейды выходят каждый день»
В общественном транспорте Саранска сократилось количество нарушителей масочно-перчаточного режима
Глава Мордовии подал в отставку
Владимир Волков обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о своей отставке с поста Главы Республики Мордовии
«На весах здоровье каждого»
В Саранске продолжаются проверки торговли и общепита