Врио Главы РМ Артем Здунов приступил к работе в Мордовии

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Сегодня в Саранске Полпред в ПФО Игорь Комаров представил временно исполняющего обязанности Главы РМ Артема Здунова. В своем выступлении Артем Алексеевич поблагодарил Владимира Волкова, отметив его колоссальный опыт работы, и обозначил план дальнейших действий: это продолжение борьбы с ковидом, а также повышение реальных доходов жителей.

Большое внимание планируется уделять налоговой политике, созданию социальной и инвестиционной инфраструктуры.

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