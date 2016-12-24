Врио Главы РМ Артем Здунов приступил к работе в Мордовии

Сегодня в Саранске Полпред в ПФО Игорь Комаров представил временно исполняющего обязанности Главы РМ Артема Здунова. В своем выступлении Артем Алексеевич поблагодарил Владимира Волкова, отметив его колоссальный опыт работы, и обозначил план дальнейших действий: это продолжение борьбы с ковидом, а также повышение реальных доходов жителей.

Большое внимание планируется уделять налоговой политике, созданию социальной и инвестиционной инфраструктуры.