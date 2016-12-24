Лучший ИТ-регион России наградят на Премии Рунета

16 ноября в рамках совместной номинации Премии Рунета 2020 и конкурса “Цифровой прорыв” стартовало народное голосование, победителями которой станут территории и регионы, которые внесли свой вклад в развитие Рунета в 2019/2020 гг.

Такие проекты, как “Цифровой Прорыв”, показывают, что в России много талантливых разработчиков, продакт-менеджеров и других представителей IT-отрасли. Не только в Москве и городах-миллионниках, а по всей стране. Мы бы хотели в рамках этой номинации узнать у аудитории Рунета, в каких регионах сосредоточены самые сильные школы подготовки кадров, IT-инфраструктура и перспективные проекты.

На сайте конкурса каждый житель России сможет выбрать город, который, по их мнению, занимает лидирующие позиции в цифровизации страны, далее на основании выбора пользователей будет выбран регион страны, получивший наибольшее число голосов.

Пользователи выбирают город по следующим критериям:

● имеет развитую ИТ-инфраструктуру,

● хорошую базу подготовки специалистов,

● сильные и перспективные проекты и стартапы,

● поддерживает IT-бизнес,

● привлекателен для профессионалов.

Регион-победитель получит право на проведения одного из этапов конкурса “Цифровой Прорыв” в 2021 году и статуэтку Премии Рунета 2020.

Напомним, что в этом году региональный этап конкурса проходил в 8 крупнейших IT-хабах страны в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Москве, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке. В настоящий момент на конкурс зарегистрировано более 45 тысяч человек.

Проголосовать за город, который достоин звания IT-столицы России: https://leadersofdigital.ru/#city-voting