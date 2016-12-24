Будут ли закрывать на карантин детсады и школы в Мордовии?

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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по РМ, все образовательные организации были готовы к учебному году в условиях пандемии: приняты меры по профилактике, выявлению и недопущению распространения заболеваемости. Сейчас школьники составляют около 4,5% заболевших.
Если в классе появляется заболевший, то класс переводят на дистанционное обучение, все контактные лица в течение 14 дней находятся под медицинским наблюдением.
Если в семье заболевает взрослый, в школу ребенка не приводят. Школы проинформированы и соблюдают эту установку.
На карантин отправляют при наличии 20% (а сейчас и меньше) заболевших. Пока случаи заболевания коронавирусом в школах единичны. По ОРВИ ни один класс не отправлен на карантин.
По данным на 19 ноября по коронавирусу на карантине 4 класса (3 в Саранске и 1 в Ковылкино).
В детских садах закрыто на карантин 3 группы: в Саранске, Ромодановском и Теньгушевском районах.
В республиканских колледжах и техникумах также 3 группы на карантине.
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