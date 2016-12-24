Жители Мордовии стали отправлять больше посылок

В 2020 году в Мордовии отмечается рост объемов исходящей посылочной почты. С начала года жители республики отправили почти 110 тыс. посылок и мелких пакетов, а это на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Чтобы при отправлении у клиентов не возникало вопросов о допустимых вложениях, напоминаем, каким требованиям должны отвечать содержимое и упаковка почтовых отправлений.

Почта России принимает к пересылке по России и за рубеж любые вещи и предметы, не запрещенные законодательством. К числу запрещенных в Российской Федерации относятся:

• оружие огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое, боеприпасы, холодное (включая метательное), электрошоковые устройства и искровые разрядники, а также основные части огнестрельного оружия;

• наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества;

• ядовитые животные и растения;

• денежные знаки РФ и иностранная валюта;

• скоропортящиеся продукты питания, напитки;

• предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для почтовых работников, пачкать или портить другие почтовые отправления и почтовое оборудование.

При ввозе и вывозе с территории Российской Федерации предметов почтовой пересылкой существуют свои особенности. Так, например, за рубеж запрещено перевозить почтовым отправлением живых животных, за исключением пчел, пиявок, шелковичных червей, которые пересылаются при наличии ветеринарного свидетельства. Посылки с пчелами обязательно должны быть упакованы в специальную сетку.

Сотрудники Почты России в Мордовии рекомендуют перед отправкой ознакомиться с полным списком предметов, запрещённых к пересылке, на официальном сайте Почты России или получить консультацию у оператора вашего почтового отделения.