«Рука Грека» оказалась без бактерицидной установки

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С 26 октября по 13 ноября сотрудниками Роспотребнадзора по РМ совместно со специалистами Минпромнауки РМ проведены рейды на предмет соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства на 13 промышленных предприятиях и организациях транспорта. Нарушения выявлены в 5 из них, в том числе на Саранском филиале АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации», ОАО «Краснослободский радиозавод», ООО «Завод промметизделий». В АО «Объединение автовокзалов и автостанций» установленные нормы не соблюдаются в Саранске и Рузаевке.
Кроме того, с 9 по 13 ноября Роспотребнадзором по РМ проверены 33 объекта потребительского рынка в Саранске и районах республики.
В столице Мордовии требования нарушены в двух организациях общественного питания: «Халяль Фуд» и «Рука Грека», расположенных в ТЦ «Огарев Плаза» и аптеке «Озерки у дома» в ТЦ «Макс». В них, как минимум, не проводится обеззараживание воздуха помещения, отсутствует бактерицидная установка.
В с. Дубенки сотрудники магазина «Красное&Белое» допускают обслуживание и расчет на кассе покупателей, не имеющих средств индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки). В качестве дезинфицирующего средства используется «Белизна». Причем проводится только мытье полов, без обработки дверных ручек, дверей, рабочих поверхностей.
В Рузаевке в магазине «Кочкуровские продукты» не ведется дезинфекция рабочих помещений, отсутствует запас дезинфицирующих средств и оборудование по обеззараживанию воздуха. Нет его и в Launge café «Ежик в тумане».
В Краснослободске обеззараживание воздуха не проводится в магазине «Пятерочка» (Кировский пер., д. 8). Рециркулятор, предназначенный для этих целей, отсутствует.
Между тем, в Ковылкинском районе проверено 7 объектов, в том числе «Автовокзал». Ни к одному из них претензий нет.
Всего с августа Роспотребнадзором по РМ совместно со специалистами Минэкономики РМ, Минпромнауки РМ и Минстроя РМ, с сотрудниками регионального МВД и представителями районных администраций обследованы на предмет соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства 267 объектов торговли, общественного питания и аптечной сети. Нарушения установлены в 85 из них.
Проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции продолжается. Ситуация остается на контроле регионального Роспотребнадзора.
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