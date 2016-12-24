«Стриж» возобновил курсирование через Саранск

«Рейды будем продолжать!»
В Саранске приостановили деятельность шести точек общепита
С 3 ноября возобновил курсирование через Саранск поезд «Стриж» № 713/714 сообщением Санкт-Петербург — Москва — Самара. В Мордовии кроме Саранска этот поезд останавливается еще на станции Красный Узел.
«Стриж» позволяет пассажирам с комфортом добираться из Северной столицы в города Поволжья и обратно, а также связывает между собой несколько туристических центров. Маршрут предусматривает остановки в Москве (Курский вокзал), Владимире, Коврове, Дзержинске, Нижнем Новгороде (Стригино), Арзамасе и Сызрани.
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