Эпоха digital: пять лет на скорости 4G

Tele2 подвела промежуточные итоги деятельности в Мордовии

Пресс-конференция, приуроченная к пятилетию запуска сети 4G в республике, прошла в диджитал-формате и при полном соблюдении действующих санитарно-эпидемиологических требований: общение с представителями ведущих СМИ региона было организовано в онлайн-режиме с прямыми включениями сотрудников Tele2 из различных точек Саранска, что в очередной раз подчеркнуло высокий уровень предлагаемых оператором услуг.

Лучше всего оценить масштабы проведенных работ по развитию сетевой инфраструктуры помогут цифры. Так, с момента запуска сети 4G в коммерческую эксплуатацию зона устойчивого покрытия выросла на 70%. Сегодня услуги голосовой связи и высокоскоростного интернета Tele2 доступны 98% жителей региона. Воспользоваться всеми преимуществами качественной мобильной связи можно не только в Саранске и крупных городах, но и во всех 22 районных центрах Мордовии.

Как показывает анализ профилей потребления, проведенный на основе технологий big data Tele2, услугами оператора пользуются представители всех возрастных групп. Только за минувший год количество активных data-юзеров увеличилось на 28%, а объем потребляемого ими трафика - на 62%. Наибольшую активность в сети Tele2 проявляют миллениалы - граждане от 18 до 35 лет. В среднем каждый из них использует более 29 ГБ интернета в месяц, а на разговоры по телефону они тратят около 10 часов. Наименьшие же объемы потребления мобильных услуг зафиксированы среди бэби-бумеров - абонентов старше 57 лет. Они разговаривают по 8 часов ежемесячно и расходуют не менее 12 ГБ интернет-трафика. Стоит отметить, что пользователи на сегодняшний день отдают предпочтение именно пакетным тарифам. Так, тарифный план «Мой онлайн+», например, выбирают 36% новых клиентов оператора.

«Мы ведем интенсивную работу по расширению территории покрытия и непрерывно совершенствуем сетевую инфраструктуру в соответствии с растущими потребностями абонентов, - отметил директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Юрий Камалов. - С помощью аналитики больших данных мы анализируем объемы потребления трафика и можем предсказывать пиковые нагрузки, а значит, заблаговременно расширять емкость сети там, где это необходимо».

В частности, специалисты технической службы компании улучшили качество связи в районе Парка культуры и отдыха Пролетарского района, у Физкультурно-оздоровительного комплекса в Октябрьском районе, а также вдоль федеральной трассы М5. Только за последний год было модернизировано 38% базовых станций, действующих в регионе, и на 36% увеличено количество объектов связи, работающих в стандарте 4G.

Помимо развития мобильных сетей, ускорению темпов цифровизации способствует, несомненно, и клиентоориентированность оператора. В настоящее время стать абонентом Tele2 можно сразу несколькими способами. В Мордовии функционирует 22 монобрендовых салона и один модуль, где можно воспользоваться и услугами неоператорского сервиса: сделать денежный перевод, оформить страховку, погасить кредит. Подключиться к сети оператора также можно в 940 точках продаж, которые расположены в магазинах, торговых центрах и офисах партнеров, в том числе в отделениях «Почты России», киосках «Роспечати», супермаркетах электроники «Эльдорадо», «М-Видео», DNS и других. Кроме того, активное развитие в условиях пандемии получила электронная коммерция. Заказ нового номера можно оформить в интернет-магазине Tele2. Курьер бесплатно привезет SIM-карту домой, а клиент может пройти простую и удобную процедуру саморегистрации в приложении «Мой Tele2» или заключить бумажный договор. Абонентам доступна и экспресс-доставка, которая осуществляется в течение двух часов с помощью водителей, выполняющих заказы «Яндекс.Такси».

Кстати, этой осенью компания отмечает не только пятилетие запуска сети LTE в Мордовии. Бесплатному сервису «Маркет Tele2» исполнился год. В честь этого события оператор удваивает все лоты гигабайтов, приобретенные на онлайн-площадке. Воспользоваться этим предложением абоненты могут до конца ноября.

В завершение онлайн-встречи представители Tele2 пообещали, что в ближайшем будущем обязательно порадуют клиентов новыми интересными акциями и уникальными продуктами.





