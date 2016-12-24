Сотрудникам Почты России в Мордовии повысили заработную плату

Почта России запустила заключительный этап масштабных программ по повышению заработной платы сотрудникам основного производства. С 1 ноября выросли заработные платы 48 тыс. сотрудников из 22 регионов страны: работников отделений почтовой связи, водителей и сортировщиков. В Мордовии повышение затронуло 2185 работников регионального управления Почты России.

Программа повышения заработных плат почтальонам, операторам почтовой связи, начальникам отделений, их заместителям и другим работникам отделений почтовой связи была запущена 1 мая 2019 года, сортировщикам и водителям – с 1 января 2020 года. Всего в программе были задействованы 264 тыс. сотрудников. Общий объем финансирования программы составил более 12 млрд рублей. Процент увеличения заработной платы работников основного производства варьируется от 3% и выше и в среднем по стране составил 20%.

«В ноябре мы завершили масштабную программу повышения заработных плат, которая была запущена в мае прошлого года. В результате зарплаты выросли более чем у 90% работников основного производства Почты. Но нам еще есть над чем работать в этом направлении, и мы будем продолжать улучшать условия труда наших сотрудников», – отмечает ис­полняю­щая обя­зан­ности за­мес­ти­теля ге­нераль­но­го ди­рек­то­ра по кад­ро­вым и со­ци­аль­ным воп­ро­сам АО «Почта России» Ирина Козина.

В рамках заключительного этапа Программ повышения заработной платы также увеличены заработные платы сотрудников в Самарской, Архангельской, Томской, Тюменской, Орловской, Рязанской, Воронежской, Тамбовской областях, в Республиках Удмуртия, Чувашия, Татарстан, Карачаево-Черкессия, Северная-Осетия-Алания, Ингушетия, Чечня, Хакасия, Коми, Адыгея, Дагестан, Красноярском крае и Еврейской АО.