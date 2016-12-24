Убил лесника на охоте

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На прошлой неделе в Ковылкинском районе во время охоты смертельное огнестрельное ранение получил местный лесничий 51-летний Владимир Акашев. Роковой выстрел сделал руководитель районного Центра физической культуры, спорта и молодежной политики 40-летний Алексей Турлаев.
Мужчины вместе отправились на охоту в лесные угодья неподалеку от райцентра. Уложили в машину ружья, взяли с собой собак и намеревались подстрелить кабана. Как сообщил в дальнейшем полицейским Алексей Турлаев, они разошлись в разные стороны. В какой-то момент из зарослей стал доноситься лай собаки Владимира Акашева, а потом в кустах промелькнула тень. Директор физкультурного Центра в полной уверенности, что удалось поднять кабана, вскинул карабин и произвел выстрел. Но когда он приблизился к месту поражения, увидел не дикого зверя, а окровавленного партнера по охоте.
Выстрел оказался точным - Владимир Акашев получил тяжелое ранение в грудь. Турлаев донес истекающего кровью лесника до машины и рванул в больницу. Медики сообщили, что пуля прошла навылет и повредила легкое, состояние пациента было крайне тяжелым. Во время операции Владимир Акашев скончался.
Смертоносного охотника сотрудники полиции задержали сразу же после полученной из больницы информации о произошедшем. Алексей Турлаев не думал скрываться и подробно рассказал о случившемся. Он имеет лицензию на хранение и ношение оружия, а также разрешение на добычу охотничьих ресурсов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (она предусматривает до 2 лет лишения свободы). Но период расследования суд заключил руководителя районного Центра физической культуры, спорта и молодежной политики под домашний арест.
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