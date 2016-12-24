Вина адвоката

Задержанный в Саранске по подозрению в мошенничестве член московской коллегии адвокатов признал вину и был выпущен под домашний арест

На минувшей неделе Ленинский суд изменил меру пресечения саранскому адвокату Олегу Шувалову (он является членом московской коллегии адвокатов «Тимонин, Шувалов и партнеры»), который был задержан в сентябре этого года по подозрению в покушении на мошенничество с миллионной «ценой». Юрист представлял в суде интересы одного из хозяев подпольных игровых клубов в Саранске и решил с выгодой для себя воспользоваться ситуацией. Но вместо весомого «теневого» гонорара получил обвинение в мошенничестве и койко-место в СИЗО. А сейчас, полностью признав вину, он «разменял» содержание под стражей на домашний арест.

Олега Шувалова задержали днем 15 сентября 2020 года в столице республики. Он только успел получить от гражданской супруги своего подзащитного 400 тысяч рублей на «подкуп следователя», как его взяли сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия. Эти деньги были только первой частью из ранее оговоренной суммы в 1 миллион рублей, которую, по уверениям адвоката, требовалось потратить на благосклонность представителей следственных органов. Они должны были помочь его подзащитному выйти из СИЗО под подписку о невыезде, а в перспективе обеспечить и мягкое наказание, не связанное с лишением свободы.

В действительности, как установили правоохранители, адвокат не собирался передавать полученные денежные средства кому-либо из сотрудников Следственного комитета и не предпринимал к этому никаких действий. Он просто хотел «навариться» на родственниках обвиняемого. Очевидно, мать и гражданская жена фигуранта уголовного дела раскусили это надувательство и обратились в Управление ФСБ по РМ. Дальше события разворачивались уже под контролем сотрудников спецслужбы - гражданская жена игорного арестанта на встрече с Шуваловым действовала в рамках оперативно-разыскного мероприятия и передала ему 400 тысяч рублей, что было зафиксировано оперативниками. На руках адвоката защелкнулись наручники.

После задержания Олег Шувалов от дачи показаний отказался, воспользовавшись своим конституционным правом, и по решению суда был заключен под стражу. Но спустя 2 месяца он изменил позицию и полностью признал вину. В результате следователь попросил суд изменить Шувалову меру пресечения на домашний арест, что и было сделано с определением времени действия - до 15 января 2021 года.

Добавим, что член московской коллегии адвокатов планировал защищать в суде обвиняемого по уголовному делу об организации подпольных игровых клубов в столице Мордовии. Задержанные этим летом деятели обустроили в двух нежилых помещениях Саранска тайные точки азарта. Здесь клиенты упражнялись в удачливости на игровых автоматах, подключенных к серверам в интернете. За этот нелегальный бизнес фигурантам дела светит до шести лет неволи. А тут адвокат уверенно обещал решить все вопросы со следствием «всего-то» за миллион рублей. Но, как показало дальнейшее развитие событий, этот миллион он планировал просто положить себе в карман.

На нелегальные игровые заведения правоохранители вышли в результате расследования убийства 31-летнего жителя Саранска Николая Мастеркова. Он был зарезан 13 августа в саранском кафе на ул. Невского. Сообщение в дежурную часть полиции об обнаружении тела молодого человека с проникающими колото-резаными ранами грудной клетки поступило из больницы в час ночи. Медики нашли истекающего кровью парня уже вне стен увеселительного заведения.

Как выяснили оперативники, к расправе над погибшим причастен 34-летний житель села Аксеново Лямбирского района Денис Лысаков. Ему не понравилось поведение Николая Мастеркова и его брата в кафе, он сделал несколько резких замечаний парням. Те не остались в долгу и послали незнакомца по известному адресу. Началась драка. Лысаков схватил с барной стойки нож и принялся им орудовать в потасовке. Николай Мастерков получил удар клинком в грудь, а его брат - менее серьезные ранения. Придя в себя, «мясник» вынес раненого парня из кафе и вызвал скорую помощь. Но приезда медиков он дожидаться не стал и скрылся вместе с орудием убийства в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность и местонахождение подозреваемого. Денис Лысаков в течение трех дней скрывался от правоохранительных органов, однако был задержан в Аксенове у знакомого, где пытался спрятаться от полицейских.

А вскоре выяснилась и причастность Дениса Лысакова к организации нелегальных игровых клубов в Саранске. Точки азарта были ликвидированы в результате операции полицейских, изъявших оборудование и документацию, а также задержавших компаньонов Лысакова.