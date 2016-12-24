Работник интернет-кафе обвиняется в хищении компьютерной техники на 500 тысяч рублей

В Саранске закончено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в крупной краже.

Как установили правоохранители в ходе расследования, молодой человек работал в интернет-кафе, расположенном по улице Большевистской в Саранске. С марта этого года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой заведение было закрыто для посетителей. На этот период администрация разрешила своим сотрудникам брать компьютерное оборудование домой во временное пользование.

Воспользовавшись ситуацией, предприимчивый работник в течение трех месяцев забирал с работы технику и комплектующие, после чего продавал оборудование через сайт «Авито» частным лицам. Сумма ущерба, причиненного интернет-кафе, составила около 530 тысяч рублей.

Свою вину в совершенном преступлении молодой человек признал полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.