Работник интернет-кафе обвиняется в хищении компьютерной техники на 500 тысяч рублей

Рынок труда
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В Саранске закончено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в крупной краже.
Как установили правоохранители в ходе расследования, молодой человек работал в интернет-кафе, расположенном по улице Большевистской в Саранске. С марта этого года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой заведение было закрыто для посетителей. На этот период администрация разрешила своим сотрудникам брать компьютерное оборудование домой во временное пользование.
Воспользовавшись ситуацией, предприимчивый работник в течение трех месяцев забирал с работы технику и комплектующие, после чего продавал оборудование через сайт «Авито» частным лицам. Сумма ущерба, причиненного интернет-кафе, составила около 530 тысяч рублей.
Свою вину в совершенном преступлении молодой человек признал полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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