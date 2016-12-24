Липовые букмекеры оставили саранского студента без денег

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18-летний житель Саранска, решивший заработать деньги при помощи ставок на исход спортивных состязаний, усилиями мошенников оказался в глубоком проигрыше.
Как рассказал начинающий спортивный прогнозист, он нашел в социальной сети группу, участники которой делали денежные ставки на спортивные события, и связался с ее администратором. Тот предложил молодому человеку перечислить в качестве первоначального взноса 41 тысячу рублей. Житель Саранска согласился и перевел нужную сумму. Через несколько дней администратор вновь связался со студентом и сообщил, что выиграл для него на ставках 500 тысяч рублей. Однако, чтобы их получить, требовалось перечислить комиссию в размере 8%. В этот момент молодой человек понял, что связался с мошенниками, и попросил вернуть его деньги обратно. После чего злоумышленник перестал выходить на связь, а заявитель обратился в полицию.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению преступления.
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