Евгений Папунаишвили: «Невозможно тягаться с участниками проекта»

Известный хореограф и член жюри шоу «Удивительные люди» телеканала «Россия 1» рассказал о новом опыте и своих изменившихся планах

Евгения Папунаишвили многие российские телезрители совсем недавно видели на телеканале «Россия 1» в жюри шоу «Удивительные люди» (проект производства компании «ВайТ Медиа», который с успехом идет уже несколько лет). Финал шоу уже состоялся - но Евгений до сих пор не оправился от шока, который на него произвели участники проекта с их удивительными способностями. Впрочем, сейчас вы сами это поймете.

Шок-шоу

- Евгений, в проекте «Удивительные люди» вы в жюри с самой первой передачи. Чем удивил вас этот сезон и кто больше всего из участников впечатлил?

- Это было поразительное шоу, несмотря на то что в новый сезон мы всегда вступаем немного с эмоциональной опаской. Потому что кажется, что мы уже видели самых невероятных и удивительных людей, и нас уже сложно чем-то удивить. Но этот сезон показал, что нас можно не то что удивить - а просто поразить! Я много раз находился в абсолютном шоке - как и остальные члены жюри, и все телезрители. От того, что происходило в этом сезоне, эмоции просто зашкаливали! Некоторые вещи невозможно было объяснить. Выделить какого-то одного участника сложно - почти про каждого из них можно дать отдельное полноценное интервью. Буквально каждый эфир был кто-то, кто нас поражал. И выбирать фаворитов было тяжело. То, что сотворил победитель шоу - Дмитрий Борисов из Челябинска, - вышло за грань нашего понимания о возможностях человека (в финале пятого сезона перед этим участником стояло задание вычислить в уме корень 9 999-й степени из числа, состоящего из 80 тысяч знаков, и он справился - прим. авт.). Каждый навык, каждую способность, в принципе, как-то можно объяснить - например, постоянными тренировками или постепенным развитием той или иной способности, здесь же человек просто уникальный! На съемке были и ученые - в том числе профессора (наш постоянный член жюри Василий Ключарев, к мнению которого мы всегда прислушиваемся), и они не могли дать объяснение этому явлению: человек может оперировать не просто большим, а запредельно большим количеством цифр.

- В чем для вас было очарование этого шоу?

- В том, что все участники - разносторонне развитые люди: и этот уникум, который так фантастически работает с цифрами, и гость из Швеции, который держал баланс с несколькими предметами и еще играл на скрипке, и женщина, обладающая невероятной силой - в мире мало кто может с такими весами работать - и мнемотехники, и так далее. Они все разные, каждый - лучший в своей сфере и категории, и выбрать кого-то одного было сложно. Каждый выпуск и эфир был настоящим праздником удивления. И каждый раз казалось, что это невероятно. Сейчас вот вам рассказываю - и понимаю, что в это сложно было бы поверить, если не видеть это самому. Но я сидел в первом ряду и точно знаю, что это правда!

- На съемках некоторые члены жюри рассказывали, что после этого шоу, глядя на участников, решили развивать и какие-то свои навыки. У вас не возникало такого желания: что-то в себе усовершенствовать?

- Чувство, которое возникло: развиваться дальше в том, чему я посвятил всю свою жизнь, - в танце. Осваивать новые направления, осваивать новые виды танцев, развиваться в том, что ты любишь. Все мои чувства, вся моя жизнь связаны именно с танцами. Мы, конечно, на съемках много смеялись, и я на самом деле открыл в себе удивительное качество. Выяснилось, что я на своем носу могу держать в балансе разные предметы: палки и даже газонокосилку. Это интересно, это прикол. Знаю, что Оля Шелест поставила перед собой цель освоить кубик Рубика - и она это сделала! И моя следующая цель - тоже научиться его собирать, используя определенные инструкции. Конечно, невозможно тягаться с участниками проекта: они действительно лучшие из лучших и посвятили огромную часть своей жизни тому, чем они увлечены.

Последствия «Последнего героя»

- У вас этот год насыщен различными телевизионными проектами. Вы, кроме «Удивительных людей», принимали еще участие в съемках «Последнего героя» и в «Танцах со звездами»...

- Да, так и есть. Год начался как раз с «Последнего героя». Очень эмоциональный проект, сильно повлиявший на мое сознание, на какие-то моменты моей жизни.

- На что именно?

- На многое: взгляды на жизнь, жизненные принципы… Можно много раз смотреть подобные проекты, делать какие-то выводы для себя, но когда ты реально находишься на острове без еды, без семьи, без друзей, без связи, без работы, находишься в обществе только определенного круга лиц, где происходят свои игры, драмы, - это очень сложно, но интересно. Интересна реакция людей на какие-то твои действия, интересно и какая у меня будет реакция в каких-то стрессовых ситуациях. Этот проект даже в большей степени не физически сложный, а именно психологически. Не могу сказать, что я нереально изменился: ты все-таки в основном такой, какой ты есть. Но признаюсь честно: часто вспоминаю этот проект и те эмоции, которые я испытывал в определенных ситуациях. Кроме того, это еще и невероятный опыт хотя бы в том, чтобы остаться на месяц без телефона. Ты не знаешь никаких новостей, того, что в мире происходит... Хотя и остаться на месяц без еды тоже довольно интересно, потому что я люблю поесть, а ел я там только один рис и пил только воду.

- Так и что же было все-таки сложнее: остаться без еды или без телефона?

- Я даже не знаю, что было сложнее. Но на самом деле все это мелочи в сравнении с взаимодействием с людьми. Ты понимаешь, какие бывают люди в разных ситуациях, на что они готовы ради победы. Я тоже на многое готов, все играют и все хотят выиграть, но некоторые вещи бывают просто за гранью добра и зла, и оставалось только разводить руками... Важно понимать, в какие игры ты играешь и какие средства ты используешь для достижения цели и победы. Это был большой опыт…

Танцы навсегда

- «Танцы со звездами» возобновились в достаточно сложный для всех период: после того как была объявлена пандемия. Так получилось, что вам пришлось выйти из шоу из-за того, что ваша партнерша Мария Ивакова заболела коронавирусом. Насколько сильно переживали?

- «Танцы со звездами» были для меня как глоток свежего воздух! Этот проект для меня был важным и необходимым. Я его люблю, он мой родной. Я был во всех сезонах. Я за него болею и переживаю. Конечно, я переживал за перерыв, который был почти два года, и не было съемок, и все ждали возвращения этого супершоу. В новом сезоне у меня была потрясающая партнерша. У нас было отличное взаимодействие, мы делали классные номера, и все было здорово. И, конечно, до слез было обидно, когда пришлось покинуть проект. Но главное - что Маша выздоровела, у нее все в порядке. На будущее я попросил организаторов, чтобы мы участвовали в следующем сезоне вместе, потому что есть некая недосказанность и «недотанцованность» - если так можно сказать. Будем надеться, что проект состоится в следующем сезоне, и я буду настаивать, чтобы нас взяли. Нет, я даже не буду ждать приглашения - если даже нас не позовут, то я просто выйду и буду там танцевать! (Смеется.) Я уже считаю этот проект частично своим и родным.

Танцы с танзанийцами

- Я знаю, что совсем недавно вы вернулись из поездки в Танзанию: снимали там несколько выпусков передачи о путешествиях «По секрету всему свету». Расскажите про свои впечатления.

- Скажу сразу, что это необычный проект, к которому я готовился не один год, и только сейчас удалось начать осуществлять свою мечту. У меня основная идея была - познание культуры разных стран, танцевальной и не только. Это безумно интересно, и мне хочется продолжать всему этому учиться. Здорово, что удалось подключиться к уже популярному проекту «По секрету всему свету», и я там - как один из телеведущих (кроме Евгения Папунаишвили, его ведущими являются Марк Богатырев и Ольга Кузьмина - прим. авт.). Каждая история, связанная со мной, будет подразумевать именно танцевальную часть. Уже с большим успехом прошел эфир из Дагестана - там было две серии - где, помимо красоты и вкуса этой республики, я очень много посвятил внимания танцам: был там на различных уроках, в ансамблях, и с детьми танцевал... То же самое - в Танзании… Поразительно, восхитительно - такое хотя бы один раз в жизни надо увидеть! Я счастлив, что соприкоснулся с этой историей, что танцевал в племени, что было взаимодействие с молодыми современными танцорами в Африке. И самый главный посыл всего этого: танцы объединяют людей по всему миру. Несмотря на то что я танцую практически всю жизнь, с пяти лет - я хочу научиться чему-то новому...

Добрая миссия

- Раз уж мы заговорили про танцы - вы, наверное, знаете или хотя бы слышали о том, что сейчас в психологии очень популярно с помощью танца снимать стресс, прорабатывать какие-то свои зажимы, страхи…

- Я не то что про это слышал - это главная миссия моих школ танцев и моя лично. Я благодарю вас за этот вопрос, потому что это важнейший момент привлечения в танцы людей разного возраста, веса, роста, социального положения. Я хочу, чтобы люди, приходя в танцевальную школу, могли развиваться, учиться - и не только танцам. Танцы - это не только про танцы, это гораздо больше! Это взаимодействие, невероятный опыт, познание своего тела, эмоций. Я собираю разные мнения о том, что людям важно в этом процессе: и просто отвлечься от каких-то проблем, от работы, и какая-то перезагрузка, и так далее… Понравилась одна фраза, которую недавно услышал: посвятить время себе. Это для меня здорово, и важно, и ценно. Люди, которые приходят в танцевальные школы, ищут для себя новые ощущения - и раскрываются, и совершенно по-другому начинают жить, и это хорошо видно!

Валерия Хващевская, фото из личного архива Евгения Папунаишвили