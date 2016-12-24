Помощь братьям нашим меньшим

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14 ноября бойцы Республики Мордовия в количестве 10 человек посетили приют для безнадзорных животных и оказали им материальную, продовольственную помощь, а так же помощь в самом приюте.
Приюты для безнадзорных животных – место, которое по большей части существует за счет поддержки неравнодушных граждан. И именно такими «гражданами» выступили Студенческие Отряды.
В качестве помощи животным была собрана большая денежная сумма, вклад в которую внесли многие бойцы. Так же, в приют были закуплены:
Так же была проведена уборка помещений для животных. Более того, бойцы вывели на прогулку собак питомника.
Это не последняя акция помощи животным, которая будет проведена Студенческими Отрядами.
Справка:
Приют для животных находится по адресу Пролетарская ул., 121А.
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