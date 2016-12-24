Помощь братьям нашим меньшим

14 ноября бойцы Республики Мордовия в количестве 10 человек посетили приют для безнадзорных животных и оказали им материальную, продовольственную помощь, а так же помощь в самом приюте.

Приюты для безнадзорных животных – место, которое по большей части существует за счет поддержки неравнодушных граждан. И именно такими «гражданами» выступили Студенческие Отряды.

В качестве помощи животным была собрана большая денежная сумма, вклад в которую внесли многие бойцы. Так же, в приют были закуплены:

50 кг риса

25 кг гречки

4 кг фарша куриного

2 пары ножниц

500 мешков для мусора по 60 литров

20 доз препарата «Мультифел»

36 кг древесного наполнителя

10,8 кг порошка «МИФ»

4 упаковки препарата «Желавит» (витамины для животных)

4 упаковки препарата «Супрастин»

Так же была проведена уборка помещений для животных. Более того, бойцы вывели на прогулку собак питомника.

Это не последняя акция помощи животным, которая будет проведена Студенческими Отрядами.

Справка:

Приют для животных находится по адресу Пролетарская ул., 121А.