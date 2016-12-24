В Саранске умерла медсестра детской поликлиники

По информации регионального оперативного штаба, в столице республики скончалась медсестра ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 2» Елена Егорова (1968 г.р.). В настоящее время проводится гистологическое исследование на коронавирус.

Елена Алексеевна окончила Саранское медицинское училище в 1986 г. и начала трудиться в детской поликлинике №3 медсестрой школы № 29. С 1994 г. пришла на работу в детскую поликлинику № 2 медицинской сестрой отделения организации медицинской помощи детям в образовательных организациях. Как отмечают коллеги, Елена Егорова была грамотным специалистом, отличалась трудолюбием, умела найти подход к каждому пациенту.

Соболезнования выразил Глава Мордовии Владимир Волков: «Приношу соболезнования родным и близким Елены Алексеевны. В сложный период борьбы с коронавирусом она продолжала работу, добросовестно выполняла свои обязанности. Глубоко скорблю об уходе замечательного человека и профессионала».

Как сообщается, родственникам медика будет оказана необходимая помощь.