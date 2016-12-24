Учреждена самая массовая награда в истории республики

Памятная медаль «Участнику достижения рекордных результатов в сельскохозяйственном производстве РМ в 2020 году» будет вручаться всем сельским труженикам

В этом году республиканский АПК добился огромных успехов. Как отметил Глава РМ на прошедшем в пятницу торжественном чествовании работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, зерна собрано 1760 тысяч тонн при средней урожайности 37 центнеров с гектара. Впервые в истории получено 200 тысяч тонн кукурузы на зерно (урожайность составила 80 центнеров с гектара). Кроме того, второй год подряд удается собрать свыше 80 тысяч тонн масличных культур.

«Отмечу, что рубеж в 1 миллион тонн зерна Мордовия уверенно перешагивает уже 7 лет подряд. И это также абсолютный рекорд! - заявил Владимир Волков. - Причем, многие хозяйства добились поистине выдающихся результатов». Так, в хозяйстве «Исток» Рузаевского района средняя урожайность превысила отметку в 72 ц/га (валовой сбор вырос по сравнению с 2019 г. в 1,6 раза), в агрофирме «Октябрьская» - 56 ц/га, на предприятии «Калиновское» Чамзинского района – 55 ц/га.

Среди муниципалитетов лучшим стал Лямбирский район, где собрано свыше 160 тысяч тонн зерна при средней урожайности 51 ц/га. 100-тысячный рубеж в объемах также «взяли» ковылкинцы, атяшевцы, старошайговцы, рузаевцы и чамзинцы Два года назад, к слову, он покорился только двум районам.

«У нас есть всё необходимое, чтобы стабильно собирать урожай на уровне полутора миллиона тонн зерна, а в дальнейшем выйти и на 2 миллиона тонн», - подчеркнул руководитель региона.

Животноводство в свою очередь тоже шагнуло вперед. В текущем году, как ожидается, будет произведено не менее 470 тысяч тонн молока. Годовые объемы производства мяса оцениваются в 350 тысяч тонн. Сегодня республика уверенно занимает первое место в стране по производству яиц и молока на душу населения, 6-е место – по производству мяса на одного человека. За 9 месяцев продукции произведено на 54,9 миллиардов рублей (почти 109% к уровню прошлого года). Объемы выпуска на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности оцениваются в 65 миллиардов (на 6 миллиардов рублей больше уровня прошлого года). Причем, до конца года сей показатель может вырасти до 83 миллиардов рублей.

«Хочу подчеркнуть – выдающиеся результаты на селе достигнуты в сложнейших условиях, на фоне мировой пандемии коронавируса, когда все мы жили и работали в режиме серьезных ограничений, на грани чрезвычайной ситуации, - продолжил Владимир Волков. - Вдобавок еще в начале сезона многие эксперты предрекали то сильнейшую засуху, то нашествие вредителей, не говоря уж о голоде и неурожае. Но наши аграрии просто делали свое любимое дело - кормили семьи, развивали производство, обеспечивали продовольственную безопасность страны».

В немалой степени, по словам Главы РМ, позитивные преобразования были обеспечены запуском ряда крупных инвестиционных проектов. Порой – даже федерального масштаба. Группа компаний «Талина», например, сдала в эксплуатацию сразу три свинокомплекса-«стотысячника». Стоимость проекта - 5,5 млрд. рублей.

Кроме того, за 10 лет в республике построено и реконструировано множество молочных комплексов. Два крупных производства (на 2,5 тысячи голов) открыты, в частности, в Рузаевском и Инсарском районах. В Дубенском районе тем временем продолжается возведение крупнейшего в России комплекса - на 6450 голов. Стоимость его составляет 6,5 млрд. рублей. Первая партия коров поступит на площадку в декабре. А через два года предприятие будет ежесуточно производить по 200 тонн молока.

Новый комплекс – только уже тепличный – открыт и в Кадошкино. При поддержке Фонда моногородов в его строительство было инвестировано 560 млн. рублей. Здесь посажено 6 новых сортов роз, которые прежде не выращивались в России. Сама же компания «Мир цветов» на сегодняшний день входит в 10 крупнейших предприятий цветоводства на планете.

Отдельно Глава Мордовии остановился на деятельности «Тепличного». Со сменой собственника его производственные показатели заметно улучшились. В нынешнем году предприятие – впервые в своей истории! - планирует собрать более 32 тысяч тонн овощей. Или в три раза больше, чем 10 лет назад.

«Хорошая динамика наметилась у нас в «экспортном» направлении, - сказал Владимир Волков. - В 2013 году, когда мы только начинали работу, за рубеж отправлялось 4,5 тысячи тонн продукции на 8,6 млн. долларов США. А теперь объемы поставок составляют 45 тысяч тонн (21 миллион долларов). МПК «Атяшевский» за год увеличил объемы экспорта почти в 7 раз. «Ромодановосахар» и «Консервный завод «Саранский» - в 5 раз. В числе ключевых наших партнеров ныне фигурируют 28 стран. Начат экспорт свинины и субпродуктов в Юго-Восточную Азию. Налаживается взаимодействие с Вьетнамом и другими государствами данного региона».

Но главное – улучшается качество жизни на селе. Благодаря мерам господдержки только в текущем году жилищные условия улучшат 550 семей. 514 земельных участков отдано под комплексную застройку в трех районах - Атяшевском, Лямбирском и Краснослободском. Дорожные работы проводились в минувшем сезоне практически повсеместно. В строй сдано 150 километров автомагистралей. Также построено свыше 130 километров водопроводных и газовых сетей в 25 населенных пунктах. Реализовано 84 проекта благоустройства сельских территорий.

В праздничный день многим работникам АПК были вручены заслуженные награды. Но первые обладатели памятной медали за достижения рекордных результатов пока не объявлены. «Некоторое время уйдет на ее изготовление, - объяснил Глава РМ. - Но могу сказать, что в ближайшие месяцы медаль в торжественной обстановке будет вручена каждому работнику сельского хозяйства – всего более 24 тысяч человек!»