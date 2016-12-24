Скончался бывший премьер-министр Мордовии

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Анатолий Паулов умер в возрасте 78-и лет после продолжительной болезни. Совет Министров Мордовской АССР он возглавил в далеком 1991 году. Через несколько месяцев после этого события трагедия на дороге приковала его к постели. Восстановиться после аварии Анатолий Андреевич так и не смог.

В соболезнования родным и близким отмечается, что Анатолий Паулов проявил себя ответственным и профессиональным работником, умелым, инициативным и требовательным руководителем. Его многолетний плодотворный труд был отмечен орденом «Дружба народов», медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», званием «Заслуженный работник сельского хозяйства МАССР», партийными и правительственными грамотами.

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