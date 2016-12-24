Почтовики Мордовии подготовились к сезону распродаж

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Почта России подготовилась к новогоднему сезону распродаж, который начинается с середины ноября. Компания готова к приему увеличенного потока трансграничной почты и к оперативной доставке внутри страны. Принятые меры помогут в сжатые сроки доставить заказы жителей республики Мордовия, сделанные как в иностранных, так и в российских интернет-магазинах.
Для бесперебойной обработки международных отправлений Почта России будет использовать модели работы с Big Data, что поможет оптимальным образом распределить нагрузку на почтовую логистическую инфраструктуру и сократить сроки доставки. Для ускорения доставки заказов, сделанных на китайских интернет-площадках, запущены новые авиационные маршруты из Китая в Россию, количество рейсов из Чанша и Ханчжоу увеличено в 2 раза.
Для оперативной обработки почты в сортировочных центрах Почта России проанализировала штат сотрудников и подготовила меры на случай резкого роста входящих отправлений. Совместно с таможенными органами компания разработала план действий в случае пиковых нагрузок.
Необходимая подготовительная работа проведена и на сортировочном участке Республики Мордовия. Сотрудники подразделения работают круглосуточно и сортируют почту для жителей всех районов республики.
В прошлом году в ноябре-декабре, на которые приходится пик нагрузки, сортировочный центр в Саранске обработал свыше 198 тысяч посылок и мелких пакетов. Это на 40% больше, чем за сентябрь-октябрь 2019 года. Особенно большой рост в прошлом декабре показали объемы почты с товарными вложениями из интернет-магазинов – их было обработано в 2 раза больше, чем в обычные месяцы.
«Ежедневно сотрудники сортировочного участка обрабатывают в среднем около 5 тысяч посылок и мелких пакетов. В новогодний сезон это количество увеличивается до 6,5 тысячи отправлений. Но, несмотря на значительный рост почты в предновогодний период, почтовики должны обеспечить ее качественную и своевременную доставку адресатам. Поэтому к высокому сезону мы разрабатываем мероприятия по усилению смен, готовим запас расходных материалов», - отмечает заместитель директора УФПС Республики Мордовия Сергей Тиньгаев.
Кроме того, в рамках подготовки к пиковым нагрузкам во всех почтамтах республики сформированы мобильные группы, которые при необходимости окажут помощь почтовым отделениям в обработке корреспонденции и обслуживании населения.
В Саранске для разгрузки почтовых отделений в этот период также в усиленном режиме будут работать и центры выдачи и приема посылок.
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