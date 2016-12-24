Жители Мордовии могут поздравить своих мам открыткой, не выходя из дома

29 ноября 2020 года в России будет отмечаться День матери. История праздника насчитывает чуть более 20 лет, и с каждым годом он становится все более популярным среди жителей нашей страны. Почта России предлагает поздравить самого главного человека своей жизни – маму оригинальной дизайнерской открыткой.

Отправить открытку можно, не выходя из дома, на сайте https://market.pochta.ru/catalog/Otkrytki. При оформлении необходимо указать данные адресата и добавить свой текст.

Именная поздравительная открытка будет доставлена почтальоном по указанному адресу в традиционном – бумажном виде в праздничном конверте. Она будет выполнена на плотной бумаге формата А5 с глянцевым покрытием. Каждой открытке присваивается трек-номер. Отследить ее путь можно на официальном сайте компании www.pochta.ru или в мобильном приложении. Вся серия виртуальных открыток доступна в разделе Открытки / День матери. Стоимость одной открытки с учетом доставки в любую точку России составляет 149 рублей.

Отправка будет осуществляться из расчета доставки в почтовый ящик к 29 ноября. Чтобы получить поздравление до праздника жителям Мордовии рекомендуется сделать заказ до 16 ноября. Оформить открытку также можно в почтовом отделении. В этом случае будет использован стандартный текст поздравления.

«В сложившихся условиях не у всех есть возможность поздравить свою маму с праздником лично, а кто-то живет в другом уголке страны или республики далеко от родных. В такой ситуации может выручить почтовая открытка со словами любви, уважения и благодарности, отправленная самому дорогому для каждого из нас человеку. Много времени это не займет, ведь для отправки такого поздравления отправляться на почту или к почтовому ящику не придется, достаточно зайти на сайт Почты России», - отметил заместитель директора УФПС Республики Мордовия Владимир Девяткин.