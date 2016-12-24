«Мы - за искусство. Но давайте отложим гастроли на потом»

Приговор за 100 тысяч наркотических доз
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Мэр Саранска Петр Тултаев поручил направить в профильное министерство и в Государственный русский драматический театр РМ письмо-предостережение о необходимости соблюдения положений Указа Главы Мордовии. Речь идет о запланированных на 12-15 ноября «обменных» гастролях с Нижнетагильским драматическим театром имени Д. Мамина-Сибиряка - организуемых в рамках Всероссийского театрального проекта «Большие гастроли. Межрегиональная программа».
«Идет реклама. Это, конечно, очень хорошо. Мы - за искусство. Но в то же время, учитывая не просто сложную, а сложнейшую эпидемиологическую ситуацию, я считаю, надо от этого воздерживаться. Вместо радости мы можем получить вспышку или очаг заражения. Если они приезжают или приехали уже, то должны сдать тесты, а кто уехал из Саранска, после возвращения должны побыть на самоизоляции и сдать тест. Мы – город и народ очень гостеприимный, но давайте думать об элементарной безопасности с точки зрения здоровья. Давайте это отложим на потом. Зачем нам лишние причины возникновения этой болезни и настороженности?!» – пояснил Петр Тултаев.
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