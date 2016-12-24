Онлайн-семинары для сотрудников туристского бизнеса

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С 12 по 27 ноября на платформе ZOOM состоится ряд бесплатных обучающих семинаров для сотрудников туристского бизнеса республики

В рамках онлайн-семинаров, организованных Туристско-информационном центром Республики Мордовия, ведущие эксперты сферы туризма региона расскажут о том как провести интересную экскурсию, продвинуть туристский продукт в социальных сетях, создать правильную музейную экспозицию и многое другое.

Среди спикеров цикла обучающих встреч – аккредитованные гиды-экскурсоводы по Республике Мордовия, специалисты ведущих музеев региона, сотрудники туристических агентств и туристско-информационных центров республики. Выбрать семинары, интересные именно Вам, и зарегистрироваться можно по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOe8uzOIZxG8dzCwHCMyTCpUueleqdbZKafwevwwxdRJJiHQ/viewform

 

1 12 ноября, 15:00, четверг. Как провести экскурсию?
Ю.С. Терехова – аккредитованный гид-экскурсовод Республики Мордовия

2 13 ноября, 15:00, пятница. Как продвинуть туристский продукт в социальных сетях?
Е.В. Тихонова –заместитель заведующего отделом по социальным коммуникациям Администрации Главы Республики Мордовия

3 19 ноября, 15:00, четверг. Как создать музейную экспозицию интересную для туристов?
Н.Н. Челмакина – заведующая отделом декоративно-прикладного искусстваМРМИИ им. С.Д. Эрьзи

4 20 ноября, 15:00, пятница.
Как Туристско-информационный центр может помочь в продвижении услуг? Е.М. Гавина – директор ГБУ «ТИЦ Республики Мордовия»

5 26 ноября, 15:00, четверг. Как создать экскурсионный маршрут? Н.А. Емельянова – руководитель отдела продаж по внутреннему туризму ООО «Центр туризма «Русский мир»

6 27 ноября, 15:00, пятница. Как провести досуг в Республике Мордовия туристу?
Т.Е. Павликова – ведущий менеджер по внутреннему туризму ГБУ «ТИЦ РМ»
Н.А. Прийменко – директор МУП «ТИЦ» Темниковского района

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