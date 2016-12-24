В Мордовии построят еще одно футбольное поле

Жители против
Трехфазный режим работы светофоров в Саранске не устраивает горожан
Премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 173,4 миллиона рублей на строительство спортивных объектов в российских регионах. Согласно принятому решению, финансирование получат Воронежская область, Ингушетия и Мордовия. В «столице русского Черноземья» соорудить планируется физкультурно-оздоровительный комплекс, на Северном Кавказе - два футбольных поля с искусственным покрытием, ФОК открытого типа и пять площадок ГТО. Мордовии же деньги в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" выделены на строительство футбольного поля.
Трехфазный режим работы светофоров в Саранске не устраивает горожан
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