В Мордовии построят еще одно футбольное поле

Премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 173,4 миллиона рублей на строительство спортивных объектов в российских регионах. Согласно принятому решению, финансирование получат Воронежская область, Ингушетия и Мордовия. В «столице русского Черноземья» соорудить планируется физкультурно-оздоровительный комплекс, на Северном Кавказе - два футбольных поля с искусственным покрытием, ФОК открытого типа и пять площадок ГТО. Мордовии же деньги в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" выделены на строительство футбольного поля.