В Мордовии работающим пенсионерам, ушедшим на самоизоляцию, продлевают больничный

Репортер

В cоответствующий Указ Главы Мордовии внесены изменения: https://clck.ru/RrUat

Работающие граждане в возрасте 65+ могут уйти на самоизоляцию. В этом случае застрахованным лицам в возрасте 65+ будет оплачен больничный также за период с 16 по 27 ноября 2020 года.

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