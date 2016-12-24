В Мордовии работающим пенсионерам, ушедшим на самоизоляцию, продлевают больничный

В cоответствующий Указ Главы Мордовии внесены изменения: https://clck.ru/RrUat

Работающие граждане в возрасте 65+ могут уйти на самоизоляцию. В этом случае застрахованным лицам в возрасте 65+ будет оплачен больничный также за период с 16 по 27 ноября 2020 года.