В Мордовии работающим пенсионерам, ушедшим на самоизоляцию, продлевают больничный

В Мордовии появилась еще одна площадь Тысячелетия
День народного единства республика отметила торжественными мероприятиями
В cоответствующий Указ Главы Мордовии внесены изменения: https://clck.ru/RrUat
Работающие граждане в возрасте 65+ могут уйти на самоизоляцию. В этом случае застрахованным лицам в возрасте 65+ будет оплачен больничный также за период с 16 по 27 ноября 2020 года.
День народного единства республика отметила торжественными мероприятиями
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