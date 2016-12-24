На прошлой неделе Саранск повергла в шок дикая история - 39-летний житель Светотехстроя во время школьных каникул изнасиловал свою 14-летнюю дочь.

Решением Пролетарского районного суда на время проведения следственных действий он уже арестован на 2 месяца.

По понятным причинам данные подозреваемого в материале указывать нельзя, но известно, что он является отцом троих детей и проживает с ними в одной квартире на Светотехстрое. При этом мужчина состоит в разводе с экс-супругой, которая также была вынуждена делить жилплощадь со своим бывшим после официального разрыва отношений.

В дни школьных каникул, когда мать детей ушла на работу, родитель отвел 3-летнего сына в детский сад и вернулся домой. В квартире он остался наедине со своей 14-летней дочерью (старшая совершеннолетняя дочь в тот день уехала). Как указывается в материалах, родитель изнасиловал девочку. Та по какой-то причине не стала рассказывать матери о случившемся. И на следующий день все повторилось, так же как и еще один день спустя. Причем сексуальное насилие совершалось и в извращенной форме.

Юная жительница Саранска отважилась рассказать о произошедшем только подруге, которая передала все своим родителям. Взрослые обратились в полицию. Многодетного отца задержали. Следственный комитет по РМ возбудил уголовные дела по двум статьям - «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера». По ним извращенцу грозит до 20 лет заключения.