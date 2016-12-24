Движение без опасности

В России определены регионы с наибольшим количеством пострадавших в ДТП

Мордовия оказалась на 58-м месте российского рейтинга аварийности на дорогах. Как следует из исследования РИА «Новости», в январе - сентябре в республике на 100 тысяч единиц транспорта приходилось 235 ДТП с пострадавшими. Это на 4,3 процента меньше, чем за тот же период прошлого года.

Среди приволжских территорий Мордовия тоже находится в середине списка - на 8-й позиции. Наименьшая аварийность в Приволжском округе отмечена в Оренбургской области - 139 (при 15-процентом сокращении количества ДТП). Наибольшая - в Кировской области (280 на 100 тысяч автомобилей). При этом самое значительное для ПФО снижение показателя - на 20,8% - наблюдается в Марий Эл.

В России же по итогам девяти месяцев 190 из 100 тысяч единиц транспорта были «замешаны» в ДТП с пострадавшими. Всего, по данным МВД, в стране произошло 105,9 тысячи аварий, то есть на 9,4% меньше, чем годом ранее. Число погибших снизилось на 2,7 процента, раненых - на 10,9 процента.

Если верить экспертам, без особой опаски ныне можно передвигаться по Чечне. Риск попасть в аварию, даже невзирая на горные серпантины, оценивается здесь на самом минимальном в стране уровне (44 случая ДТП на 100 тысяч автомашин). У завоевавшей «серебро» Свердловской области этот показатель в два с лишним раза хуже - 98 ДТП на 100 тысяч автомашин. Третье место на сей раз досталось Ростовской области (102 ДТП). Также более или менее безопасными автодорогами, грамотными и профессиональными водителями могут похвастать Томская и Московская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Ингушетия, Дагестан и, конечно, сама Москва.

А вот в Туве надо глядеть в оба. Ибо там регистрируется аж 632 аварии с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта - в три с лишним раза больше общероссийского уровня. Более 300 ДТП фиксируется также в Омской и Владимирской областях. Чуть лучше дела обстоят в Еврейской АО, Ярославской, Новгородской, Амурской и Тюменской областях, в Карачаево-Черкесии.

По утверждению составителей, Чечня и Чукотка замыкают список территорий по числу погибших и раненых. С января по сентябрь на 100 тысяч человек населения там приходится соответственно 18 и 36 пострадавших. Далее следуют Москва, Дагестан, Ингушетия, Томская и Ростовская области. Притом по доле погибших та же Чечня находится на 85-м месте, Чукотка на 84-м, а Ингушетия на 83-м местах. Самая низкая «смертельная доля» при ДТП отмечена в Севастополе, Санкт-Петербурге и Москве.