В период пандемии жители Мордовии активно осваивают дистанционные сервисы Почты России

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации растет число жителей республики, предпочитающих получать почтовые услуги в дистанционном формате, что позволяет минимизировать пребывание в почтовом отделении, либо вовсе обойтись без его посещения.

Быстрее всего население Мордовии осваивает сервисы, связанные с получением и отправкой почтовых отправлений. Получить посылку или заказное письмо по упрощенной схеме за считанные секунды помогает простая электронная подпись (ПЭП). Ее обладателю не приходится заполнять бумажное извещение, достаточно назвать оператору отделения связи свой номер телефона. Сегодня ПЭП имеют уже почти 140 тыс. жителей республики. Причем многие из них и саму электронную подпись оформили на сайте Почты России без посещения почтового отделения.

При отправлении посылки сократить время присутствия в отделении связи позволяет сервис «Предзаполненные и предоплаченные посылки». С его помощью можно дома заранее на сайте Почты России или в мобильном приложении оформить адресный бланк и оплатить пересылку. Более того, отправить посылку можно, указав всего лишь сотовый номер телефона получателя, без его почтового адреса. Если в начале года до пандемии жители Мордовии отправляли с помощью цифровых сервисов в среднем 2 тыс. посылок ежемесячно, то в неблагополучные по коронавирусу месяцы показатель вырос в 1,5 раза.

Еще один почтовый сервис, стремительно набирающий в регионе объемы в текущем году, – отправка и получение электронных заказных писем. В электронном виде жители Мордовии получают штрафы ГИБДД, постановления о возбуждении исполнительного производства, судебные извещения и другую юридически значимую корреспонденцию, а также уведомления от получателей писем. К услуге можно подключиться на сайте или в мобильном приложении «Почты России», или через портал Госуслуг. С начала года населению республики доставлено 110 тыс.электронных писем.

Пандемия стала толчком для развития еще одного дистанционного почтового сервиса – по доставке посылок и мелких пакетов на дом. Заказать такую услугу можно также на сайте или в мобильном приложении Почты России. В период первой волны коронавируса почтальоны и курьеры доставляли жителям Мордовии порядка 1300 отправлений в неделю.

В регионе сегодня также востребованы услуги почтальонов, а именно: прием платежей за ЖКУ, интернет, услуги телефонии и домашнего телевидения, штрафов ГИБДД, налогов. Операция производится через мобильные почтово-кассовых терминалы (МПКТ). Кроме того, у почтальона также можно оформить подписку, осуществить заказ продуктов первой необходимости.

«Почта России является непрерывно действующей организацией федеральной почтовой связи, и в течение всего периода пандемии почтовые отделения республики продолжают обслуживать клиентов. Но сегодня получить ряд почтовых услуг можно с помощью дистанционных и цифровых сервисов без посещения отделения связи или за считанные минуты пребывания в нем, а это более безопасные для здоровья нашего населения варианты», - подчеркнул директор УФПС Республики Мордовия Вячеслав Макейчев.