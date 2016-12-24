Управление Росреестра по Республике Мордовия информирует

35 миллионов рублей
«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса
Правительство Российской Федерацииопубликовало Постановление от 01.10.2020 № 1587 «О продлении срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников».
Постановление вступило в силу 07.10.2020 и будет действовать три месяца.
Мораторий будет распространяться на организации и ИП, чей основной вид деятельности по состоянию на 01.03.2020 входит в перечень пострадавших отраслей.
Системообразующие и стратегические предприятия, не включенные в указанный перечень, мораторий не будет затрагивать.
«Организации и ИП могут отказаться от применения к ним моратория, подав заявление в ЕФРСБ. Отказ может понадобиться, чтобы, к примеру, выплатить дивиденды и распределить прибыль между участниками. Мораторий не позволяет это сделать», – уточнил заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Мордовия Сергей Емельянов.
В Минэкономразвития напомнили: направленные в период текущего моратория отказные заявления нужно будет подать снова.
«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса
Куда обращаться с вопросами о коронавирусе и своем самочувствии?
В Саранске продолжаются проверки торговли и общепита
Масочно-перчаточный режим в маршрутках Саранска чаще всего нарушается у коммерческих перевозчиков
К «приватизаторам» кранов Маевского могут нагрянуть не только коммунальщики
Названы регионы, где гражданам проще всего найти работу
Саранск отказался от проведения отборочного тура фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации
В общественном транспорте Саранска сократилось количество нарушителей масочно-перчаточного режима