Управление Росреестра по Республике Мордовия информирует

Правительство Российской Федерацииопубликовало Постановление от 01.10.2020 № 1587 «О продлении срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников».

Постановление вступило в силу 07.10.2020 и будет действовать три месяца.

Мораторий будет распространяться на организации и ИП, чей основной вид деятельности по состоянию на 01.03.2020 входит в перечень пострадавших отраслей.

Системообразующие и стратегические предприятия, не включенные в указанный перечень, мораторий не будет затрагивать.

«Организации и ИП могут отказаться от применения к ним моратория, подав заявление в ЕФРСБ. Отказ может понадобиться, чтобы, к примеру, выплатить дивиденды и распределить прибыль между участниками. Мораторий не позволяет это сделать», – уточнил заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Мордовия Сергей Емельянов.

В Минэкономразвития напомнили: направленные в период текущего моратория отказные заявления нужно будет подать снова.