Регион-13 отмечен медалями «Золотой осени»

Домашний арестант
Бывший руководитель Саранского медицинского колледжа Елена Орлова не признает вину в получении взяток
Минсельхоз России огласил результаты конкурса «За достижения высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий», проведённого в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень - 2020».
Золотая медаль за эффективную реализацию региональных программ, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, досталась министерству сельского хозяйства и продовольствия Мордовии. В другой номинации - «Эффективное управление комплексным развитием сельских территорий на уровне муниципальных районов» - награду высшей пробы завоевала администрация Атюрьевского района. «Серебро» при этом – у администрации Лямбирского муниципального района. Кроме того, администрации Приреченского и Красносельцовского сельских поселений Рузаевского района получили серебряную и бронзовую медали в категории «Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях».
Бывший руководитель Саранского медицинского колледжа Елена Орлова не признает вину в получении взяток
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