Регион-13 отмечен медалями «Золотой осени»

Минсельхоз России огласил результаты конкурса «За достижения высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий», проведённого в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень - 2020».

Золотая медаль за эффективную реализацию региональных программ, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, досталась министерству сельского хозяйства и продовольствия Мордовии. В другой номинации - «Эффективное управление комплексным развитием сельских территорий на уровне муниципальных районов» - награду высшей пробы завоевала администрация Атюрьевского района. «Серебро» при этом – у администрации Лямбирского муниципального района. Кроме того, администрации Приреченского и Красносельцовского сельских поселений Рузаевского района получили серебряную и бронзовую медали в категории «Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях».