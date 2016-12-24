В Мордовии появилась еще одна площадь Тысячелетия

День народного единства республика отметила торжественными мероприятиями

День народного единства Мордовия отметила «с поправкой» на действующий режим ограничений. Торжественные мероприятия прошли, тем не менее, не только в Саранске, но и в других населенных пунктах республики.

В селе Новотроицкое Старошайговского района, где в этот день был открыт памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, побывал Глава РМ Владимир Волков. Мемориал появился здесь еще 35 лет назад. Его построили в память об односельчанах, не вернувшихся с полей сражений. «Победа досталась нашему народу тяжелой ценой, - отметил в своем выступлении руководитель региона. - Только из села Новотроицкое на фронт ушли около 500 человек. 205 погибли или пропали без вести. Многие были награждены боевыми орденами и медалями. Мы обязаны помнить о подвиге наших отцов и дедов, об их героизме и несгибаемой воле».

Глава РМ подчеркнул, что памятником павшим можно считать и нынешние успехи местного агропредприятия. Так, в рамках программы комплексного развития сельских территорий в Новотроицком всего за несколько лет удалось построить множество домов и ряд социальных объектов, включая детский сад, стадион, а также социальный центр с ФАПом, клубом, библиотекой и концертным залом.

Благоустройство мемориала стало следующим шагом в развитии сельской территории. Республиканский бюджет выделил на его ремонт около 2 миллионов рублей. Еще около 800 тысяч поступило из внебюджетных источников – средств агрохолдинга «Новотроицкий». Примечательно, что рядом с памятников вырос целый парк Победы – с тротуарами, вымощенными брусчаткой, скамейками, зелеными насаждениями и фонарями.

«В основе достижений села лежит сплоченность и единство людей, преемственность поколений, бережное отношение к традициям и истории, забота о ветеранах и молодежи, - заявил Владимир Волков. - Люди уверенно смотрят в будущее – строят жилье, рожают детей. Условия жизни – не хуже, чем в городе. А с учетом прекрасной природы, благоприятной экологической обстановки – даже лучше. Нет проблем и с трудоустройством. На работу в агрохолдинг принимаются опытные, грамотные специалисты. Все это свидетельствует о том, что Новотроицкое будет развиваться и в дальнейшем!»

Далее руководитель региона отправился в Рузаевку, на открытие площади Тысячелетия. Проект, стоимостью в 35 миллионов рублей, реализован в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Благодаря ему в округе созданы все условия для отдыха людей всех возрастов – от малышни и школьников (для них установили детские площадки, состоящие из 11 элементов) до представителей «серебряного» поколения и граждан с ограниченными возможностями. Есть зоны отдыха, тротуары для прогулок, уличные тренажеры. «Функционал» общественной территории отлично дополняют и находящиеся неподалеку объекты социальной инфраструктуры - бассейн, ледовый дворец и кинотеатр.

«Площадь Тысячелетия должна стать центром притяжения, местом отдыха, развлечений и романтических встреч! И, конечно же, местом единения, символом дружбы и сплоченности!» - сказал Владимир Волков.

Глава Мордовии напомнил, что республика уже четвертый год подряд получает средства на благоустройство общественных территорий. В Рузаевском районе обновить удалось 42 двора, да еще построить две площади. В следующем году работы продолжатся на Аллее машиностроителей - на эти цели предполагается направить свыше 35 млн. рублей. Кроме того, будет завершена реконструкция клуба имени Ухтомского, местного парка культуры и отдыха. Отреставрировать планируется и Дворец бракосочетания. Перед ним, кстати, уже заложена Аллея молодоженов. Молодые каштаны высадили Владимир Волков, глава района Александр Сайгачев и молодые волонтеры.

Примечательно, что при работах по благоустройству в перспективе ставка делается на материалы собственного производства. Их выпуском займется один из резидентов ТОСЭР «Рузаевка». Впрочем, по мнению регионального руководителя, элементы для детских площадок и благоустройства могут найти применение и за пределами муниципалитета. «Спрос на них имеется, - заверил Владимир Волков. - Только в текущем году по программе комплексного развития сельских территорий мы должны обустроить 75 площадок, 12 из них – в Рузаевском районе».

В ходе рабочей поездки Глава РМ осмотрел также 533-метровый участок дороги на улице Чапаева. Работы здесь полностью завершены. Помимо полотна по обеим сторонам обустроены тротуары, съезды, установлены знаки. Причем активность проявили даже местные предприниматели, высадившие сосны вдоль улицы. Как заявил Владимир Волков, в нынешнем году уже приведено в нормативное состояние 7 дорог в Рузаевке, Пайгарме и Ключареве. В 2021-ом отремонтировать намечено еще четыре улицы.

А в Кочкуровском районе центром торжеств стало село Семилей. «Мемориальный комплекс, к которому мы сегодня возлагаем цветы, призван сохранить память о великих подвигах нашего народа, доблести солдат-победителей, - заметил Владимир Волков. – Это - символ благодарности людям, отдавшим жизни за свободу и процветание своей Родины. И не случайно здесь выбиты имена 580 уроженцев села, участвовавших в Великой Отечественной войне. Домой с фронта из них вернулись менее 200 человек».

Собственно, идея создания такого памятника принадлежит руководителю агрохолдинга «Норов», депутату Госсобрания Александру Позднякову. Первый эскиз появился еще 5 лет назад. А само строительство, начавшееся в октябре 2018-го, было завершено аккурат к 75-летию Великой Победы.

«Все мы знаем, что агрохолдинг «Норов» активно участвует в развитии социальной сферы Кочкуровского района, - сказал Глава республики. - Только в этом году «Норов» вложил значительные средства (более 14 млн. рублей) в возведение мемориального комплекса, реконструкцию храма Николая Чудотворца и святого источника в селе Семилей. В планах агрохолдинга развитие туризма, обустройство зон отдыха на территории Карнайского водохранилища в Кочкуровском районе. Все это очень добрые и правильные начинания, цель которых - создание комфортных условий для жизни на селе, забота о каждом сельском труженике. В этом отношении агрохолдинг «Норов» и село Семилей у нас всегда на передовых позициях».