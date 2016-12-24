Саранск начал готовиться к Новому году

Долги наши тяжкие…
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
В столице Мордовии началась подготовка к Новому году. И хотя формат празднований по-прежнему не определен, муниципальные предприятия уже приступили к украшению улиц, бульваров и площадей. Объем работ достаточно серьезный - планируется развесить 120 километров гирлянд, установить 14 новогодних елок, смонтировать множество световых конструкций.
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
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