Саранск начал готовиться к Новому году

В столице Мордовии началась подготовка к Новому году. И хотя формат празднований по-прежнему не определен, муниципальные предприятия уже приступили к украшению улиц, бульваров и площадей. Объем работ достаточно серьезный - планируется развесить 120 километров гирлянд, установить 14 новогодних елок, смонтировать множество световых конструкций.