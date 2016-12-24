Саранск начал готовиться к Новому году

Репортер

В столице Мордовии началась подготовка к Новому году. И хотя формат празднований по-прежнему не определен, муниципальные предприятия уже приступили к украшению улиц, бульваров и площадей. Объем работ достаточно серьезный - планируется развесить 120 километров гирлянд, установить 14 новогодних елок, смонтировать множество световых конструкций.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Долги наши тяжкие…

По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей

Изуверская месть

Уроженец Саранска получил 18 лет строгача за изнасилование и покушение на убийство бросившей его девушки

Движение по фазе

Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим

Домашний арестант

Бывший руководитель Саранского медицинского колледжа Елена Орлова не признает вину в получении взяток

Откройте, полиция!

К «приватизаторам» кранов Маевского могут нагрянуть не только коммунальщики

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу