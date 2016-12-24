В Мордовии рассмотрены вопросы развития железнодорожных перевозок

Глава РМ Владимир Волков обсудил на встрече с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым вопросы дальнейшего развития транспортной системы республики и ее инфраструктуры.

Было отмечено, что Мордовия вносит существенный вклад в решение стоящих перед железнодорожниками задач, в том числе – в плане увеличения объемов пригородных пассажирских и грузовых перевозок. Весьма эффективным признано также взаимодействие в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции -рециркуляторы воздуха магистраль приобретает, главным образом, у НИИИС имени А.Н. Лодыгина.

Говоря о пассажирских перевозках, была подчеркнута значимость организации скоростного сообщения на поездах «Стриж» и «Ласточка». Дополнительным стимулом к этому может стать подписанное недавно соглашение в рамках развития НОЦ «Инженерия будущего» предусматривающее существенное расширение сотрудничества между регионами – участниками проекта.