В Мордовии рассмотрены вопросы развития железнодорожных перевозок

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Глава РМ Владимир Волков обсудил на встрече с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым вопросы дальнейшего развития транспортной системы республики и ее инфраструктуры.

Было отмечено, что Мордовия вносит существенный вклад в решение стоящих перед железнодорожниками задач, в том числе – в плане увеличения объемов пригородных пассажирских  и грузовых перевозок. Весьма эффективным признано также взаимодействие в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции -рециркуляторы воздуха магистраль приобретает, главным образом, у НИИИС имени А.Н. Лодыгина.

Говоря о пассажирских перевозках, была подчеркнута значимость организации скоростного сообщения на поездах «Стриж» и «Ласточка». Дополнительным стимулом к этому может стать подписанное недавно соглашение в рамках развития НОЦ «Инженерия будущего» предусматривающее существенное расширение сотрудничества между регионами – участниками проекта.

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