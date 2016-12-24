Как оценивают работу полиции жители Мордовии?

Репортер

В Мордовии в период с 1 августа по 30 сентября 2020 года сотрудники органов внутренних дел вместе с членами общественных советов при территориальных органах МВД России проводили изучение мнения населения о работе полиции.

Участие в исследовании приняли 3 450 жителей региона. Согласно полученным данным, 65,2% опрошенных (2 248 человек) чувствуют себя защищенными от преступных посягательств на их жизнь, здоровье и имущество. 64,4% (2 223 гражданина) доверяют полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности. 63,7% (2 197 респондентов) положительно оценивают работу полиции в Мордовии.

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