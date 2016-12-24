Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» распространят на все российские вузы

Все государственные российские вузы смогут подключиться к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», а абитуриенты подать документы в выбранные учебные заведения высшего образования в удаленном режиме. Уже в 2021 году вузов, доступных для подачи документов в удаленном режиме, будет не менее 135.

«В настоящее время вся необходимая для этого цифровая инфраструктура полностью готова к масштабированию суперсервиса на все государственные российские вузы. Для подключения требуется обеспечить техническую готовность инфраструктуры на стороне вузов», — рассказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Олег Качанов также отметил, что еще при проектировании суперсервиса была очевидна его востребованность, ведь каждый год в вузы поступает почти миллион абитуриентов. Новый сервис значительно упростит их взаимодействие с вузами. Это особенно актуально в современных реалиях, когда все стремятся к дистанционному взаимодействию. Кроме того, такой онлайн формат подачи документов удобен, если выбранные вузы находятся в разных регионах.

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Государственных и муниципальных услуг был запущен в июне 2020 года. Абитуриенты могли подать заявление на зачисление в 54 российских вуза. Этой возможностью воспользовались более 20 тыс. абитуриентов, подав около 70 тыс. заявлений.

Как отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук, предоставление возможности всем вузам страны вести работу с помощью суперсервиса является одной из приоритетных задач Минобрнауки России.

«По итогам работы цифрового сервиса в этом году стало очевидно, что полная автоматизация приемной кампании вузов с суперсервисом значительно повысит и упростит процесс обработки документов от поступающих. Важно не только обеспечить подключение вузов к суперсервису, но и расширить его возможности. Сейчас идет разработка нового функционала сервиса, в том числе с его помощью можно будет поступить на очно-заочную форму обучения, а также по договорам о целевом обучении. Для поступающих на платной основе прорабатывается возможность интеграции инструмента образовательного кредитования с государственной поддержкой с суперсервисом на портале госуслуг», — сказал Андрей Омельчук.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале госуслуг.​