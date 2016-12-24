Тело пропавшего 32-летнего жителя Лямбиря Дмитрия Парчайкина обнаружили в саранском пруду. За убийство задержан его знакомый Денис Кирдяпкин

На минувшей неделе прояснилась печальная судьба 32-летнего жителя Лямбиря Дмитрия Парчайкина, пропавшего из поля зрения родных и знакомых еще в сентябре. Он ушел в неизвестном направлении в спортивном костюме черного цвета и темно-синих мокасинах и почти на два месяца исчез со всех социальных «радаров». К его поискам подключились сотрудники полиции и волонтеры, но все мероприятия не давали никаких результатов. Но вот вечером 28 октября тело мужчины обнаружили в пруду по улице Фурманова в Юго-Западном районе города. Эксперты сделали заключение, что смерть жителя Саранска носила насильственный характер - у него были сломаны ребра и имелась травма головы. Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Оперативниками уголовного розыска был задержан и подозреваемый в расправе. Им оказался знакомый погибшего 31-летний Денис Кирдяпкин. Решением Ленинского суда он был заключен под стражу.

Правоохранители выяснили, что 10 сентября мужчины устроили застолье в гостях у знакомого в квартире по улице Р. Люксембург в Саранске. Раньше они работали вместе на стройке в Торбеевском районе и не чурались спиртного. Компанию им составила 31-летняя дама без определенных занятий. Как это часто бывает, во время застолья по пустяковому поводу разгорелся конфликт - Кирдяпкину пришлось не по нраву поведение Парчайкина. Якобы тот чем-то оскорбил собутыльника. В ответ тот дал волю агрессии - он набросился на визави и стал его избивать чем под руку попадется. А попалась деревянная киянка. Этим строительным инструментом Кирдяпкин несколько раз ударил по голове Дмитрия Парчайкина. Тот упал и затих.

На некоторое время компания забыла о поверженном участнике застолья, но потом стало ясно, что он уж слишком долго остается неподвижным. Бедолага был уже мертв. У Дмитрия Парчайкина была киста в голове, и удары киянкой оказались фатальными. Женщина предпочла тут же смыться из квартиры, а мужчины дожидались глубокой ночи. Когда пришло время, Денис Кирдяпкин вынес бездыханное тело знакомого из квартиры и просто бросил в пруд рядом с домом.

Потом были поиски пропавшего Дмитрия Парчайкина, опросы видевших его людей. Разговаривали сотрудники полиции и с Денисом Кирдяпкиным, но тот делал невинный вид. Когда же картина стала проясняться во всех деталях, решил сознаться в содеянном. Суд арестовал Кирдяпкина на два месяца. А что же с хозяином квартиры, который был прекрасно осведомлен о произошедшем, но предпочел не сообщать о преступлении в официальные органы? Сейчас ему грозит привлечение к уголовной ответственности за сокрытие преступления, а возможно и за соучастие.