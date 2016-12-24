В ближайшее время ковидный госпиталь будет открыт в Саранске на базе больницы № 4

Глава Мордовии Владимир Волков 2 ноября в режиме видеосвязи провел заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции на территории республики. В заседании приняли участие члены Правительства, руководители территориальных органов федеральных органов власти, главы муниципальных районов республики, руководители крупных предприятий.

«Плановая медицинская помощь должна осуществляться вовремя»

Владимир Волков отметил, что в настоящее время заболеваемость находится на том высоком уровне, который был весной, однако стало больше пациентов с тяжелым течением болезни. К тому же продолжается рост сезонной заболеваемости внебольничной пневмонией. В результате за последний месяц количество инфекционных коек было увеличено в 2,5 раза. При этом Владимир Волков подчеркнул, что сейчас система здравоохранения готова к работе в условиях пандемии гораздо лучше. Это касается мобилизации системы здравоохранения в целом, выбора схем лечения, резервов медицинского оборудования, лекарств и средств защиты. Республиканский оперативный штаб работает круглосуточно, в тесном контакте с руководством медучреждений и санитарных служб принимаются оперативные меры реагирования, в том числе по каждому обращению жителей республики.

Чтобы сохранить контроль над эпидситуацией, Глава республики обозначил ряд первоочередных задач. В первую очередь Владимир Волков обратил внимание на необходимость более тщательной работы по логистике оказания медицинской помощи. Минздраву совместно с главными врачами поручено провести анализ структуры госпитализаций и маршрутизации больных. Это нужно для грамотного планирования резерва инфекционных коек. Потоки госпитализации должны быть разделены по территориальному признаку, с учетом места жительства пациентов. В ближайшее время будет открыт ковидный госпиталь на базе больницы № 4 в Саранске, и тогда этот острый вопрос будет снят.

Одновременно, как подчеркнул Глава Мордовии, должна быть сохранена доступность плановой медицинской помощи и диспансеризации.

«Плановая медицинская помощь должна осуществляться вовремя, - особо отметил Владимир Волков. - Поэтому в лечении коронавируса необходимо сделать больший акцент на амбулаторно-поликлиническое звено. Тем более на прошлой неделе Президентом России В.В. Путиным принято очень важное решение о бесплатном обеспечении лекарствами пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Первые средства на эти цели уже поступили в республику из федерального бюджета».

При этом Глава республики подчеркнул: человек, который лечится на дому, должен иметь постоянную возможность получить квалифицированную помощь врачей. Для этого необходимо по максимуму задействовать потенциал мониторинговых центров на базе республиканской и детской больниц, телемедицинских консультаций и создаваемого «call-центра». Проработан вопрос оборудования дополнительных помещений, где могут временно находиться пациенты, прошедшие лечение и ожидающие контрольных результатов ПЦР-тестов.

В борьбе с коронавирусом задействован уже каждый третий медработник республики

Еще один важнейший вопрос - лекарственное обеспечение. Перед Минздравом и Минфином республики поставлена задача обеспечить трехмесячный запас по лекарствам и средствам индивидуальной защиты во всех медучреждениях Мордовии. Препараты, пользующиеся спросом у населения при лечении ОРВИ, есть в наличии в аптечной сети ГУП РМ «Фармация», в коммерческих же аптеках отмечается дефицит по ряду лекарств, в частности по антибиотикам и противовирусным препаратам.

Владимир Волков призвал жителей республики не заниматься самолечением и не принимать антибиотики для профилактики, без назначения врача, так как это может быть опасно для здоровья. Это же касается и процедуры компьютерной томографии. Здесь многие граждане тоже перестраховываются, получая ненужную дозу облучения организма. Тем не менее задача Минздрава - обеспечить возможность качественной и доступной диагностики.

«Нагрузка на кабинеты КТ и очереди в них остаются большими, - отметил Глава Мордовии. - Необходимо, чтобы они работали круглосуточно. Поэтому нужно как можно быстрее запустить в работу 4 новых аппарата КТ, которые мы приобрели дополнительно».

Глава республики обратил особое внимание и на работу скорой медицинской помощи. «Задача остается прежней - вызов каждого пациента должен быть отработан, - подчеркнул Владимир Волков. - Для этого необходимо обеспечить доступность транспорта для медицинского персонала и пациентов. Сейчас появилась возможность использовать транспорт, который был закуплен в рамках нацпроекта «Демография» для учреждений соцобслуживания. Кроме того, необходимо привлекать частных перевозчиков. Средства для этого будут выделяться из федерального бюджета. Прошу подключиться к решению транспортных вопросов Министерство строительства и Минсоцзащиты РМ».

Не менее значимый вопрос - кадровое обеспечение. В настоящее время в борьбе с коронавирусом задействован уже каждый третий медработник республики. И пока нагрузка только увеличивается. Минздрав должен взять на контроль вопросы формирования резервных врачебных бригад, обучения и переподготовки специалистов. К работе будут привлекать студентов медицинского института и колледжей. В том числе достигнута договоренность о привлечении в больницы студентов-медиков, которые сейчас учатся в ординатуре в Москве по целевым направлениям от республики.

На особом контроле - бесперебойное снабжение больниц медицинским кислородом. Глава Мордовии подчеркнул, что ответственность за это направление лежит на Минпроме республики.

«Четкое и безопасное обеспечение кислородом - это больше ваша задача, чем задача медицинских организаций. Вы несете персональную ответственность, - сказал Владимир Волков, обращаясь к министру промышленности, науки и новых технологий РМ Александру Седову. - В республике потребность в медицинском кислороде обеспечивает местная компания, и это хорошо. Важно не допустить срывов в ее производственном процессе, а также обеспечить безопасную эксплуатацию баллонов с кислородом».

В Мордовии продлили школьные каникулы

Глава республики напомнил слова Президента России Владимира Путина о том, что в стране не планируется запускать так называемый локдаун, когда работа экономики фактически останавливается. Но для этого надо приложить значительные усилия, и пока еще не все в полной мере осознали важность соблюдения всех санитарных норм и требований, призванных остановить распространение инфекции.

Так, по-разному складывается обстановка в районах республики. Основное количество заболевших коронавирусом, как отметила зампред Правительства РМ Галина Лотванова, сконцентрировано в Саранске, Рузаевском, Ардатовском, Ковылкинском, Зубово-Полянском, Чамзинском, Лямбирском, Атяшевском, Большеберезниковском и Ичалковском районах. На эти 10 территорий приходится 85% всех выявленных больных.

Напомним, что на прошлой неделе вступило в силу постановление главного санитарного врача России, которое обязывает граждан носить маски во всех местах массового скопления людей, в том числе в общественном транспорте, такси и лифтах. Соответственно, режим контроля и администрирования нарушений стал более простым и понятным. За период пандемии сотрудниками полиции в Мордовии к административной ответственности привлечено около 7 тысяч человек, 90% из них в Саранске. Это говорит о том, что в районах республики работа ведется недостаточно активно.

По-разному относятся к своим обязанностям и работодатели, о чем свидетельствуют проверки, проводимые сотрудниками Роспотребнадзора. Как отметила главный санитарный врач по РМ Татьяна Харитонова, большей ответственностью отличаются руководители промышленных предприятий, меньшей - руководители объектов торговли и общественного питания.

В этой связи Глава республики потребовал от глав районов и руководителей предприятий усилить контроль за соблюдением всех требований Роспотребнадзора и Указа Главы республики о режиме повышенной готовности. Главам муниципальных районов поручено организовать проведение регулярных рейдов совместно с сотрудниками МВД, Росгвардии, Роспотребнадзора, а также представителями республиканских органов исполнительной власти. На прошлой неделе внесены изменения в Указ о режиме повышенной готовности, расширен список министерств, имеющих право составлять протоколы за нарушение эпидмероприятий.

При этом Глава Мордовии поставил задачу уделить особое внимание соблюдению санитарных требований на объектах сферы услуг, торговли и питания, а также в такси и общественном транспорте. Мониторинг будет проводиться не только днем, но и ночью - как показывает практика, именно в это время происходит наибольшее количество нарушений.

«Необходимо обеспечить тотальный, жесточайший контроль, если мы не хотим получить локдаун, если не хотим останавливать предприятия и транспорт, как это делали весной, - подчеркнул Владимир Волков. - Если мы этого не хотим, то должны сдерживать тот наплыв заболеваемости, который есть. Потому что локдаун - это огромные потери для экономики, для государства, для каждого человека!»

Чтобы сохранить контроль над эпидситуацией, оперштаб поддержал предложение продлить школьные каникулы на 2 дня за счет весенних каникул. Таким образом, учитывая, что суббота - день дистанционного обучения, в очном режиме дети выйдут на занятия 9 ноября. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время заболеваемость ОРВИ у школьников республики на 48% ниже эпидемического порога. По мнению специалистов, во многом это результат усиленной вакцинации от гриппа, которую провели в этом году.

Как подчеркнул Владимир Волков, по темпам и охвату вакцинацией Мордовия занимает 2-е место среди регионов России. До 20 ноября планируется завершить всю прививочную кампанию. От того, насколько оперативно завершится эта работа, зависят сроки проведения в республике вакцинации от коронавируса. Сейчас в стране нарабатываются необходимые промышленные объемы, и уже в ноябре - декабре возможны первые поставки вакцины в регионы.